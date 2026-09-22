Comunicado oficial de Santa Fe sobre la final de la Liga Femenina: hablaron de Sencia y El Campín

Independiente Santa Fe se pronunció sobre el cambio de sede para la final de la Liga Femenina 2026. El cuadro cardenal no podrá jugar en el Estadio El Campín por decisión de Sencia, empresa concesionaria encargada de administrar el escenario.

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La razón de este problema es el montaje para los dos conciertos de BTS que se llevarán a cabo el próximo 2 y 3 de octubre en Bogotá.

El equipo masculino de Santa Fe jugará esta noche contra Deportivo Cali por la fecha 12 de la Liga BetPlay y esperaba vender boletería para el partido de la Liga Femenina contra el mismo rival; sin embargo, Sencia le cerró la puerta.

Vista desde la tribuna de occidental del Estadio Nemesio Camacho El Campín, de Bogotá. Foto: Sencia

Comunicado oficial de Independiente Santa Fe

Ante el revuelo que ha causado esta situación, Independiente Santa Fe emitió un comunicado oficial manifestando su preocupación por las decisiones de Sencia y los manejos administrativos que se le están dando al Estadio El Campín.

“Independiente Santa Fe manifiesta públicamente su profunda preocupación frente a la manera en que actualmente se administra y programa el Estadio Nemesio Camacho El Campín, escenario que históricamente ha sido la casa del fútbol bogotano”, arranca el pronunciamiento de los cardenales.

La cantidad de días que El Campín no tendría fútbol en octubre por conciertos: casi un mes de para

El club capitalino considera que “el escenario ha recibido partidos de diferentes equipos y competiciones, además de eventos de toda índole. Por eso, preocupa que exista disposición de prestar El Campín para múltiples actividades, pero no la misma capacidad de planeación y articulación cuando el fútbol requiere el escenario para sus instancias definitivas”.

Santa Fe clasificó a la final de la Liga Femenina el pasado domingo y, según el anuncio de Dimayor, el partido debía disputarse este miércoles en El Campín. Sin embargo, Sencia se negó a prestar el estadio porque ya está comprometido al montaje para los conciertos de BTS.

“Esa obligación no se cumplió de manera adecuada, dado que Santa Fe no recibió oportunamente una comunicación que permitiera conocer y gestionar esta situación con la anticipación necesaria, ni se generó el espacio de coordinación previsto para buscar alternativas frente al conflicto”, indicó el conjunto albirrojo.

Santa Fe dice que “resulta insólito e inadmisible que solo hasta el 21 de septiembre se nos informara sobre las labores de mantenimiento que se realizarán en la cancha de El Campín”.

“Las Leonas ganaron en la cancha el derecho a disputar esta final como locales, lo hicieron representando a Bogotá, a Santa Fe y a miles de hinchas que han acompañado este camino. Por eso, duele y preocupa que, al llegar a una instancia tan importante, sean ellas quienes tengan que ceder su casa. El Campín es su casa, es la casa del fútbol bogotano, y las Leonas merecen jugar allí, junto a su gente”, sentenció el equipo presidido por Eduardo Méndez.