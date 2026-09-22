Cambió en el pico y placa en Armenia: así funciona la nueva restricción zonal por horas para carros y motos

Desde esta semana, la modalidad del pico y placa en Armenia sumó una nueva restricción en la zona norte. Este funcionará por horas, permitiéndoles a los conductores transitar todos los días en este sector, pero en diferentes momentos del día.

Proponen cambiar el pico y placa completamente en Bogotá: eliminaría impuesto y afectaría a híbridos y eléctricos

La Secretaría de Movilidad de la ciudad detalló que la nueva medida consiste en restringir el paso en el polígono comprendido entre la calle 2 Norte y la calle 10 Norte, delimitado por las avenidas Bolívar y Centenario. Este funcionará en los siguientes horarios:

Horarios restringidos: Exclusivamente en horas pico, de 7:00 a. m. a 8:30 a. m. y de 5:30 p. m. a 7:00 p. m.

Nueva rotación diaria:

Lunes: Placas terminadas en 1 y 2.

Placas terminadas en 1 y 2. Martes: Placas terminadas en 3 y 4.

Placas terminadas en 3 y 4. Miércoles: Placas terminadas en 5 y 6.

Placas terminadas en 5 y 6. Jueves: Placas terminadas en 7 y 8.

Placas terminadas en 7 y 8. Viernes: Placas terminadas en 9 y 0.

La medida es exclusiva en el norte de Armenia. Foto: KAREN SALAMANCA

El secretario de Movilidad, Daniel Jaime Castaño, detalló que esta medida se toma debido a las obras que se adelantan en la ciudad con el objetivo de descongestionar las obras en el norte de Quindio.

“Esto se debe a los comportamientos de movilidad que hemos tenido durante las dos últimas semanas, que viene ya implementándose la fase 4 del plan de manejo de tránsito de la obra al intercambiador”, dijo Castaño.

El secretario añadió: “Esto ha llevado a que la capacidad de las vías alternas haya superado su límite y por eso se han incrementado los tiempos de desplazamiento y la congestión en la avenida Bolívar, en la avenida Centenario”.

El sistema tradicional del pico y placa en Armenia

Es importante precisar que esta modalidad es exclusiva de este sector y no anula las restricciones generales que tiene establecidas la Alcaldía tradicionalmente. Ya que la nueva modalidad solamente es una medida zonal.

La rotación tradicional para carros particulares y motos en Armenia opera históricamente de la siguiente manera:

Lunes: 5 y 6

Martes: 7 y 8

Miércoles: 9 y 0

Jueves: 1 y 2

Viernes: 3 y 4

Premian invento colombiano que identifica vehículos con IA y busca transformar la movilidad de personas con discapacidad: así funciona el dispositivo

Las autoridades de tránsito hicieron un llamado a la ciudadanía para memorizar la doble rotación, ya que un vehículo podría tener vía libre en el centro, pero estar restringido en el cuadrante norte durante la misma jornada.