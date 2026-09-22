Cambió en el pico y placa en Armenia: así funciona la nueva restricción zonal por horas para carros y motos

Desde esta semana, la modalidad del pico y placa en Armenia sumó una nueva restricción en la zona norte. Este funcionará por horas, permitiéndoles a los conductores transitar todos los días en este sector, pero en diferentes momentos del día.
La Secretaría de Movilidad de la ciudad detalló que la nueva medida consiste en restringir el paso en el polígono comprendido entre la calle 2 Norte y la calle 10 Norte, delimitado por las avenidas Bolívar y Centenario. Este funcionará en los siguientes horarios:
Horarios restringidos: Exclusivamente en horas pico, de 7:00 a. m. a 8:30 a. m. y de 5:30 p. m. a 7:00 p. m.
Nueva rotación diaria:
- Lunes: Placas terminadas en 1 y 2.
- Martes: Placas terminadas en 3 y 4.
- Miércoles: Placas terminadas en 5 y 6.
- Jueves: Placas terminadas en 7 y 8.
- Viernes: Placas terminadas en 9 y 0.
El secretario de Movilidad, Daniel Jaime Castaño, detalló que esta medida se toma debido a las obras que se adelantan en la ciudad con el objetivo de descongestionar las obras en el norte de Quindio.
“Esto se debe a los comportamientos de movilidad que hemos tenido durante las dos últimas semanas, que viene ya implementándose la fase 4 del plan de manejo de tránsito de la obra al intercambiador”, dijo Castaño.
El secretario añadió: “Esto ha llevado a que la capacidad de las vías alternas haya superado su límite y por eso se han incrementado los tiempos de desplazamiento y la congestión en la avenida Bolívar, en la avenida Centenario”.
El sistema tradicional del pico y placa en Armenia
Es importante precisar que esta modalidad es exclusiva de este sector y no anula las restricciones generales que tiene establecidas la Alcaldía tradicionalmente. Ya que la nueva modalidad solamente es una medida zonal.
La rotación tradicional para carros particulares y motos en Armenia opera históricamente de la siguiente manera:
- Lunes: 5 y 6
- Martes: 7 y 8
- Miércoles: 9 y 0
- Jueves: 1 y 2
- Viernes: 3 y 4
Las autoridades de tránsito hicieron un llamado a la ciudadanía para memorizar la doble rotación, ya que un vehículo podría tener vía libre en el centro, pero estar restringido en el cuadrante norte durante la misma jornada.