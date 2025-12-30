Vehículos

Pico y placa en Manizales, Pereira y Armenia: así será la restricción en el eje cafetero para fin de año

La Feria de Manizales es el evento más importante que se celebrará en esta región del país durante los primeros días de 2026.

GoogleSiga las novedades y guías más recientes sobre vehículos en Discover

Redacción Semana
30 de diciembre de 2025, 5:56 p. m.
Las restricciones incluyen vehículos particulares, motos e incluso los taxis
Las restricciones incluyen vehículos particulares, motos e incluso los taxis Foto: Cortesía Alcaldía de Manizales

El eje cafetero es una de las regiones más visitadas en Colombia durante la época decembrina, motivo por el cual es clave conocer las restricciones que aplican en las ciudades de Manizales, Pereira y Armenia, principales capitales de esta parte del país.

Alcaldía de Bogotá tomó decisión sobre el pico y placa de los sábados para carros matriculados fuera de Bogotá
ONU-Hábitat destacó a Manizales como la mejor ciudad para vivir en América Latina por sus avances en sostenibilidad, calidad de vida y gestión pública.
Manizales levantó el pico y placa para taxis en fechas puntuales durante la Feria de Manizales. Foto: semana - Guillermo Torres Reina

Pico y placa en Manizales

La Feria de Manizales es el evento cultural más importante que se celebrará en enero en la capital del departamento de Caldas.

Debido a la gran cantidad de turistas que llegarán a la ciudad para disfrutar de los conciertos y el resto de actividades, la Alcaldía tomó la decisión de levantar la restricción de pico y placa para los taxis, esto, como medida para garantizar la oferta de transporte durante los días de fiesta.

Según la norma, no habrá pico y placa para taxis los días 31 de diciembre de 2025, entre las 2:00 p. m. y las 4:00 a. m. del día siguiente.

Vehículos

BYD vs. Tesla: ¿cómo acaban el año las compañías de carros eléctricos más poderosas del mundo? Conducción autónoma marcará el paso

Vehículos

Rota pico y placa en Cali este 31 de diciembre, último día de 2025; conozca las restricciones

Vehículos

Llevar el carro o la moto al taller saldrá más caro con aumento del salario mínimo; así impactará al sector automotriz

Vehículos

¿Habrá pico y placa en Bogotá este 31 de diciembre, último día del año? Secretaría de Movilidad tomó decisión

Vehículos

Estos son los límites de velocidad en las diferentes vías del país: no se lleve sorpresas al llegar de vacaciones

Vehículos

Movilidad en Bogotá para este martes, 30 de diciembre: así se comportan las vías para salir de la ciudad

Vehículos

Así rotará el pico y placa en Bogotá este martes, 30 de diciembre: evite multas

Vehículos

Pico y placa de 24 horas en Cartagena para motos y carros: revise horarios y restricciones para no arruinar las vacaciones

Vehículos

Problemas con pago del pico y placa solidario le complica la Navidad a más de uno, ¿qué pasa con la plataforma?

Vehículos

Evite multas: así regirá el pico y placa en Bogotá este miércoles 24 de diciembre, día de Navidad

De igual forma los días 1, 8, 9, 10 y 11 de enero de 2026 tampoco regirá el pico y placa para taxis con el fin de atender la alta demanda de este servicio durante la Feria de Manizales. El levantamiento de la medida regirá entre las 2:00 p. m. y las 4:00 a. m. del día siguiente.

Tenga en cuenta que sí regirá el pico y placa en la vía Manizales–Murillo; esta es la programación para enero de 2026:

¿Habrá pico y placa en Bogotá este 31 de diciembre, último día del año? Secretaría de Movilidad tomó decisión
Panorámica de Pereira
El Megacable es uno de los medios de transporte en la ciudad de Pereira. Foto: Getty Images

Enero de 2026

  • 3 y 4 de enero: 0, 2, 4, 6 y 8.
  • 11, 12 y 13 de enero: 0, 1 y 2.
  • 17 y 18 de enero: 1, 3, 5, 7 y 9.
  • 24 y 25 de enero: 0, 2, 4, 6 y 8.

Febrero de 2026

  • 31 de enero y 1 de febrero: 1, 3, 5, 7 y 9.
  • 7 y 8 de febrero: 0, 2, 4, 6 y 8.
  • 14 y 15 de febrero: 1, 3, 5, 7 y 9.
  • 21 y 22 de febrero: 0, 2, 4, 6 y 8.

Marzo de 2026

  • 29 de febrero y 1 de marzo: 1, 3, 5, 7 y 9.
  • 7 y 8 de marzo: 0, 2, 4, 6 y 8.
  • 14 y 15 de marzo: 1, 3, 5, 7 y 9.
  • 21, 22 y 23 de marzo: 3, 4 y 5.
  • 28 y 29 de marzo: 0, 2, 4, 6 y 8.

Pico y placa en pereira

En Pereira, las autoridades confirmaron que la medida no tendrá cambio alguno durante la temporada de fin de año, por lo que el pico y placa para carros y motos regirá como normalmente opera y en los horarios ya establecidos.

  • Horario: Desde las 6:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. en toda la ciudad.

Pico y placa para carros (según último dígito de la placa)

  • Lunes: 0 y 1.
  • Martes: 2 y 3.
  • Miércoles: 4 y 5.
  • Jueves: 6 y 7.
  • Viernes: 8 y 9.

Pico y placa para motocicletas, mototriciclos, tricimotos, ciclomotores de dos o cuatro tiempos (según primer dígito de la placa)

  • Lunes: 0 y 1.
  • Martes: 2 y 3.
  • Miércoles: 4 y 5.
  • Jueves: 6 y 7.
  • Viernes: 8 y 9.

Vías con excepciones de pico y placa en Pereira

  • Autopistas del Café.
  • Ruta Condina.
  • Desvío La Romelia - El Pollo.
  • Camino El Tigre - Cerritos.
  • Ruta Marsella - Turín.
  • Cruce de la Glorieta San Joaquín en dirección a Alcalá.
Estos son los límites de velocidad en las diferentes vías del país: no se lleve sorpresas al llegar de vacaciones
El proyecto de la vía Tarapacá facilitará la conexión del aeropuerto de Armenia con otros municipios del departamento.
El proyecto de la vía Tarapacá facilitará la conexión del aeropuerto de Armenia con otros municipios del departamento. Foto: JuanPablo - stock.adobe.com

Pico y placa en Armenia

Las autoridades confirmaron que la medida se mantendrá en la capital del Quindío y no tendrá ninguna excepción adicional a las ya contempladas.

De esta forma, la restricción para este miércoles, 31 de diciembre, será para los vehículos cuya placa termine en 9 y 0

El horario es de 7:00 a. m. a 7:00 p. m. y aplica en todo el perímetro urbano de Armenia.

Más de Vehículos

La presidenta de BYD Europa habló de Tesla y puso sobre la mesa sobre falencia de la compañía de Elon Musk.

BYD vs. Tesla: ¿cómo acaban el año las compañías de carros eléctricos más poderosas del mundo? Conducción autónoma marcará el paso

Pico y placa

Rota pico y placa en Cali este 31 de diciembre, último día de 2025; conozca las restricciones

En Dosquebradas aplica el mismo pico y placa de Pereira

Pico y placa en Manizales, Pereira y Armenia: así será la restricción en el eje cafetero para fin de año

La revisión técnico-mecánica sorprenderá a muchos que no habían contemplado que a partir de 2026 ya deben presentarla.

Llevar el carro o la moto al taller saldrá más caro con aumento del salario mínimo; así impactará al sector automotriz

La rotación del pico y placa puede ser modificado en cualquier momento por el Distrito.

¿Habrá pico y placa en Bogotá este 31 de diciembre, último día del año? Secretaría de Movilidad tomó decisión

Estas cámaras cada vez son más populares.

Estos son los límites de velocidad en las diferentes vías del país: no se lleve sorpresas al llegar de vacaciones

Movilidad en Bogotá

Movilidad en Bogotá para este martes, 30 de diciembre: así se comportan las vías para salir de la ciudad

La Secretaría de Movilidad ha definido los horarios y restricciones del pico y placa regional para este lunes festivo en Bogotá, buscando facilitar el regreso de miles de ciudadanos a la capital.

Así rotará el pico y placa en Bogotá este martes, 30 de diciembre: evite multas

La visión de Terpel y Servibanca de promover el turismo y la conectividad en el país se fortalece con esta alianza.

Cuántas paradas y cada cuánto se deben hacer en un viaje por carretera: ojo si viaja con bebés, adultos mayores o mascotas

Operativos de control en el primer día del año con el nuevo pico y placa en Cali

Rota pico y placa en Cali para este martes, 30 de diciembre; consulte horarios y restricciones para evitar multas

Noticias Destacadas