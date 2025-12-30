Pico y placa en Manizales, Pereira y Armenia: así será la restricción en el eje cafetero para fin de año

El eje cafetero es una de las regiones más visitadas en Colombia durante la época decembrina, motivo por el cual es clave conocer las restricciones que aplican en las ciudades de Manizales, Pereira y Armenia, principales capitales de esta parte del país.

Manizales levantó el pico y placa para taxis en fechas puntuales durante la Feria de Manizales. Foto: semana - Guillermo Torres Reina

Pico y placa en Manizales

La Feria de Manizales es el evento cultural más importante que se celebrará en enero en la capital del departamento de Caldas.

Debido a la gran cantidad de turistas que llegarán a la ciudad para disfrutar de los conciertos y el resto de actividades, la Alcaldía tomó la decisión de levantar la restricción de pico y placa para los taxis, esto, como medida para garantizar la oferta de transporte durante los días de fiesta.

Según la norma, no habrá pico y placa para taxis los días 31 de diciembre de 2025, entre las 2:00 p. m. y las 4:00 a. m. del día siguiente.

De igual forma los días 1, 8, 9, 10 y 11 de enero de 2026 tampoco regirá el pico y placa para taxis con el fin de atender la alta demanda de este servicio durante la Feria de Manizales. El levantamiento de la medida regirá entre las 2:00 p. m. y las 4:00 a. m. del día siguiente.

Tenga en cuenta que sí regirá el pico y placa en la vía Manizales–Murillo; esta es la programación para enero de 2026:

El Megacable es uno de los medios de transporte en la ciudad de Pereira. Foto: Getty Images

Enero de 2026

3 y 4 de enero: 0, 2, 4, 6 y 8.

0, 2, 4, 6 y 8. 11, 12 y 13 de enero: 0, 1 y 2.

0, 1 y 2. 17 y 18 de enero: 1, 3, 5, 7 y 9.

1, 3, 5, 7 y 9. 24 y 25 de enero: 0, 2, 4, 6 y 8.

Febrero de 2026

31 de enero y 1 de febrero: 1, 3, 5, 7 y 9.

1, 3, 5, 7 y 9. 7 y 8 de febrero: 0, 2, 4, 6 y 8.

0, 2, 4, 6 y 8. 14 y 15 de febrero: 1, 3, 5, 7 y 9.

1, 3, 5, 7 y 9. 21 y 22 de febrero: 0, 2, 4, 6 y 8.

Marzo de 2026

29 de febrero y 1 de marzo: 1, 3, 5, 7 y 9.

1, 3, 5, 7 y 9. 7 y 8 de marzo: 0, 2, 4, 6 y 8.

0, 2, 4, 6 y 8. 14 y 15 de marzo: 1, 3, 5, 7 y 9.

1, 3, 5, 7 y 9. 21, 22 y 23 de marzo: 3, 4 y 5.

3, 4 y 5. 28 y 29 de marzo: 0, 2, 4, 6 y 8.

Pico y placa en pereira

En Pereira, las autoridades confirmaron que la medida no tendrá cambio alguno durante la temporada de fin de año, por lo que el pico y placa para carros y motos regirá como normalmente opera y en los horarios ya establecidos.

Horario: Desde las 6:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. en toda la ciudad.

Pico y placa para carros (según último dígito de la placa)

Lunes: 0 y 1.

Martes: 2 y 3.

Miércoles: 4 y 5.

Jueves: 6 y 7.

Viernes: 8 y 9.

Pico y placa para motocicletas, mototriciclos, tricimotos, ciclomotores de dos o cuatro tiempos (según primer dígito de la placa)

Lunes: 0 y 1.

Martes: 2 y 3.

Miércoles: 4 y 5.

Jueves: 6 y 7.

Viernes: 8 y 9.

Vías con excepciones de pico y placa en Pereira

Autopistas del Café.

Ruta Condina.

Desvío La Romelia - El Pollo.

Camino El Tigre - Cerritos.

Ruta Marsella - Turín.

Cruce de la Glorieta San Joaquín en dirección a Alcalá.

Estos son los límites de velocidad en las diferentes vías del país: no se lleve sorpresas al llegar de vacaciones

El proyecto de la vía Tarapacá facilitará la conexión del aeropuerto de Armenia con otros municipios del departamento. Foto: JuanPablo - stock.adobe.com

Pico y placa en Armenia

Las autoridades confirmaron que la medida se mantendrá en la capital del Quindío y no tendrá ninguna excepción adicional a las ya contempladas.

De esta forma, la restricción para este miércoles, 31 de diciembre, será para los vehículos cuya placa termine en 9 y 0

El horario es de 7:00 a. m. a 7:00 p. m. y aplica en todo el perímetro urbano de Armenia.