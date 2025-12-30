Vehículos

Estos son los límites de velocidad en las diferentes vías del país: no se lleve sorpresas al llegar de vacaciones

A la hora de conducir es clave identificar las señales que advierten el comienzo de una zona escolar o residencial para no exceder los límites de velocidad.

GoogleSiga las novedades y guías más recientes sobre vehículos en Discover

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

30 de diciembre de 2025, 2:27 p. m.
Estas cámaras cada vez son más populares.
Estas cámaras cada vez son más populares. Foto: Getty Images

Durante la época de fin de año los viajes por carretera aumenta de forma considerable y las autoridades de tránsito también intensifican los controles en las vías pare verificar que los conductores cumplan con las normas establecidas.

Alcaldía de Bogotá tomó decisión sobre el pico y placa de los sábados para carros matriculados fuera de Bogotá
Los nuevos paneles informativos de velocidad están instalados en 11 puntos diferentes de la ciudad.
Los nuevos paneles informativos de velocidad están instalados en 11 puntos diferentes de la ciudad. Foto: Secretaría de Movilidad / API

En este sentido, una de las principales preocupaciones de las autoridades es que quienes salen a las vías respeten los límites de velocidad, uno de los factores que incide directamente en las tasas de accidentalidad en el país.

Ante esto, al finalizar las vacaciones y regresar a casa, muchos conductores se ven sorprendidos por fotomultas o comparendos electrónicos por haber excedido los límites de velocidad, algo que resulta realmente incómodo y que se convierte en un dolor de cabeza.

Esto se da porque muchas veces se ignoran las señales de tránsito que indican cuándo inicia una zona escolar, si se trata de un espacio residencial o si se trata de una vía nacional o municipal.

Vehículos

Llevar el carro o la moto al taller saldrá más caro con aumento del salario mínimo; así impactará al sector automotriz

Vehículos

¿Habrá pico y placa en Bogotá este 31 de diciembre, último día del año? Secretaría de Movilidad tomó decisión

Vehículos

Movilidad en Bogotá para este martes, 30 de diciembre: así se comportan las vías para salir de la ciudad

Vehículos

Así rotará el pico y placa en Bogotá este martes, 30 de diciembre: evite multas

Vehículos

Cuántas paradas y cada cuánto se deben hacer en un viaje por carretera: ojo si viaja con bebés, adultos mayores o mascotas

Vehículos

Rota pico y placa en Cali para este martes, 30 de diciembre; consulte horarios y restricciones para evitar multas

Vehículos

Alcaldía de Bogotá tomó decisión sobre el pico y placa de los sábados para carros matriculados fuera de Bogotá

Tecnología

Si el internet de su casa va lento, este truco secreto de Alexa permite medir la velocidad del wifi sin instalar aplicaciones

Tecnología

El lugar donde no debería ubicar el router wifi durante Navidad porque su internet podría volverse lento e inestable

Tecnología

¿Por qué el sistema solar se está desplazando hasta 3 veces más rápido de lo estimado? La advertencia de los científicos sobre el inusual fenómeno

Para tener claro esto y evitar comparendos, es clave conocer los límites de velocidad permitidos en las diferentes vías y zonas del país; de esta manera no tendrá excusa para no cumplir las reglas y podrá evitar que el año nuevo comience con molestos comparendos.

Cuántas paradas y cada cuánto se deben hacer en un viaje por carretera: ojo si viaja con bebés, adultos mayores o mascotas
x
Estas cámaras deben estar identificas y ser de fácil visibilidad. Foto: Getty Images

Según el Código Nacional de Tránsito Terrestre, hay diferentes tipos de vía y entornos, y cada uno de ellos tiene diferentes límites de velocidad establecidos, justamente, para garantizar la vida de los actores viales y disminuir el riesgo de accidentes de tránsito.

  • Límites de velocidad en vías urbanas y municipales: el límite máximo es de 50 km/h.
  • Límites de velocidad en zonas escolares y residenciales: la velocidad se reduce a 30 km/h.
  • Límites de velocidad en vías rurales: se permite una velocidad máxima de 80 km/h.
  • Límites de velocidad en vías nacionales y departamentales: el límite asciende a 90 km/h.
  • Límites de velocidad en vías de doble calzada sin paso peatonal: los vehículos particulares pueden circular hasta 120 km/h.

Según el Código Nacional de Tránsito, las patinetas y las bicicletas eléctricas, vehículos cuyo uso ha ido en aumento en el país, también tienen límites de velocidad establecidos.

La ley señala que “las patinetas y bicicletas eléctricas o a gasolina no podrán sobrepasar los 40Km/h”.

En cuanto a las motocicletas, los límites de velocidad que aplican son los mismos que para los vehículos particulares.

¿De cuánto es el comparendo por exceder los límites de velocidad?

Según el Código Nacional de Tránsito, no respetar los límites de velocidad es catalogado como una falta y faculta a las autoridades para imponer una orden de comparendo.

¿Qué es la urea y por qué es necesaria para los carros con motor diésel? Experto explicó qué dice la norma en Colombia
Esta campaña cuenta historias que muestran lo que queda atrás: una abuela esperando un abrazo, un hermano que ya no vuelve a casa. La velocidad destruye familias”.
Las autoridades intensifican los controles de velocidad en las diferentes vías del país. Foto: Raul Palacios

“C.29. Conducir un vehículo a velocidad superior a la máxima permitida”, dice la norma.

Ante esto, la multa puede ir desde los $ 650.000 y superar el millón de pesos; además, dependiendo si el conductor es reincidente en esta conducta, puede ver afectada su licencia de conducción.

Más de Vehículos

La revisión técnico-mecánica sorprenderá a muchos que no habían contemplado que a partir de 2026 ya deben presentarla.

Llevar el carro o la moto al taller saldrá más caro con aumento del salario mínimo; así impactará al sector automotriz

La rotación del pico y placa puede ser modificado en cualquier momento por el Distrito.

¿Habrá pico y placa en Bogotá este 31 de diciembre, último día del año? Secretaría de Movilidad tomó decisión

Estas cámaras cada vez son más populares.

Estos son los límites de velocidad en las diferentes vías del país: no se lleve sorpresas al llegar de vacaciones

Movilidad en Bogotá

Movilidad en Bogotá para este martes, 30 de diciembre: así se comportan las vías para salir de la ciudad

La Secretaría de Movilidad ha definido los horarios y restricciones del pico y placa regional para este lunes festivo en Bogotá, buscando facilitar el regreso de miles de ciudadanos a la capital.

Así rotará el pico y placa en Bogotá este martes, 30 de diciembre: evite multas

La visión de Terpel y Servibanca de promover el turismo y la conectividad en el país se fortalece con esta alianza.

Cuántas paradas y cada cuánto se deben hacer en un viaje por carretera: ojo si viaja con bebés, adultos mayores o mascotas

Operativos de control en el primer día del año con el nuevo pico y placa en Cali

Rota pico y placa en Cali para este martes, 30 de diciembre; consulte horarios y restricciones para evitar multas

El alcalde Carlos Fernando Galán anunció un pico y placa voluntario para los sábados de puente festivo en Bogotá

Alcaldía de Bogotá tomó decisión sobre el pico y placa de los sábados para carros matriculados fuera de Bogotá

¿Es ilegal quedarse sin gasolina? Lista de las carreteras que podrían multarlo por $300.000

¿Qué es la urea y por qué es necesaria para los carros con motor diésel? Experto explicó qué dice la norma en Colombia

Desde este lunes rige la nueva rotación de la medida en Cartagena.

Pico y placa de 24 horas en Cartagena para motos y carros: revise horarios y restricciones para no arruinar las vacaciones

Noticias Destacadas