Estos son los límites de velocidad en las diferentes vías del país: no se lleve sorpresas al llegar de vacaciones

Durante la época de fin de año los viajes por carretera aumenta de forma considerable y las autoridades de tránsito también intensifican los controles en las vías pare verificar que los conductores cumplan con las normas establecidas.

Los nuevos paneles informativos de velocidad están instalados en 11 puntos diferentes de la ciudad. Foto: Secretaría de Movilidad / API

En este sentido, una de las principales preocupaciones de las autoridades es que quienes salen a las vías respeten los límites de velocidad, uno de los factores que incide directamente en las tasas de accidentalidad en el país.

Ante esto, al finalizar las vacaciones y regresar a casa, muchos conductores se ven sorprendidos por fotomultas o comparendos electrónicos por haber excedido los límites de velocidad, algo que resulta realmente incómodo y que se convierte en un dolor de cabeza.

Esto se da porque muchas veces se ignoran las señales de tránsito que indican cuándo inicia una zona escolar, si se trata de un espacio residencial o si se trata de una vía nacional o municipal.

Para tener claro esto y evitar comparendos, es clave conocer los límites de velocidad permitidos en las diferentes vías y zonas del país; de esta manera no tendrá excusa para no cumplir las reglas y podrá evitar que el año nuevo comience con molestos comparendos.

Estas cámaras deben estar identificas y ser de fácil visibilidad. Foto: Getty Images

Según el Código Nacional de Tránsito Terrestre, hay diferentes tipos de vía y entornos, y cada uno de ellos tiene diferentes límites de velocidad establecidos, justamente, para garantizar la vida de los actores viales y disminuir el riesgo de accidentes de tránsito.

Límites de velocidad en vías urbanas y municipales : el límite máximo es de 50 km/h.

: el límite máximo es de 50 km/h. Límites de velocidad en zonas escolares y residenciales: la velocidad se reduce a 30 km/h.

la velocidad se reduce a 30 km/h. Límites de velocidad en vías rurales: se permite una velocidad máxima de 80 km/h.

se permite una velocidad máxima de 80 km/h. Límites de velocidad en vías nacionales y departamentales: el límite asciende a 90 km/h.

el límite asciende a 90 km/h. Límites de velocidad en vías de doble calzada sin paso peatonal: los vehículos particulares pueden circular hasta 120 km/h.

Según el Código Nacional de Tránsito, las patinetas y las bicicletas eléctricas, vehículos cuyo uso ha ido en aumento en el país, también tienen límites de velocidad establecidos.

La ley señala que “las patinetas y bicicletas eléctricas o a gasolina no podrán sobrepasar los 40Km/h”.

En cuanto a las motocicletas, los límites de velocidad que aplican son los mismos que para los vehículos particulares.

¿De cuánto es el comparendo por exceder los límites de velocidad?

Según el Código Nacional de Tránsito, no respetar los límites de velocidad es catalogado como una falta y faculta a las autoridades para imponer una orden de comparendo.

Las autoridades intensifican los controles de velocidad en las diferentes vías del país. Foto: Raul Palacios

“C.29. Conducir un vehículo a velocidad superior a la máxima permitida”, dice la norma.

Ante esto, la multa puede ir desde los $ 650.000 y superar el millón de pesos; además, dependiendo si el conductor es reincidente en esta conducta, puede ver afectada su licencia de conducción.