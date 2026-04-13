El futuro del transporte en América Latina: así será el tren de alta velocidad que conectará ciudades en menos de dos horas

Una de las alternativas claves para conectar grandes centros urbanos son los trenes. En ese contexto, un país sudamericano dio a conocer un ambicioso proyecto que promete revolucionar la forma en que se movilizan los pasajeros en el país.

Se trata de la construcción del tren más veloz de América Latina, una iniciativa que apunta a modernizar la infraestructura ferroviaria y optimizar los tiempos de desplazamiento.

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La nueva línea férrea permitirá unir ciudades estratégicas como Río de Janeiro, San Pablo y Campinas a velocidades superiores a los 350 kilómetros por hora. Este desarrollo, considerado uno de los más importantes de la región, busca impulsar la competitividad económica y mejorar la movilidad urbana, posicionando al país como referente en transporte de alta velocidad en el continente.

El proyecto del Trem de Alta Velocidade (TAV) se perfila como un avance histórico para el sistema ferroviario sudamericano, al introducir un servicio moderno y eficiente en uno de los corredores más transitados de Brasil.

Concepto de imagen de tren futurista Foto: Getty Images

Además, la conexión entre Río de Janeiro y San Pablo, que abarca cerca de 510 kilómetros, podría realizarse en aproximadamente 1 hora y 45 minutos, reduciendo de forma significativa los tiempos actuales de desplazamiento.

De acuerdo con proyecciones oficiales, esta nueva alternativa de transporte permitirá aumentar considerablemente la cantidad de pasajeros movilizados, incluso duplicando o triplicando la demanda actual. Con ello, esperan disminuir la congestión en las principales carreteras y reducir la dependencia de los vuelos nacionales, ofreciendo una opción más rápida y sostenible.

El TAV también busca alinearse con los estándares internacionales en materia de tecnología y velocidad, equiparándose a sistemas ferroviarios de alto nivel como los de Japón y Europa. Con trenes capaces de alcanzar hasta 350 kilómetros por hora, el proyecto contribuirá a acortar distancias y fortalecer la integración entre las ciudades más importantes del sudeste brasileño.

En cuanto a la inversión, estiman que la obra requerirá entre 10.000 y 20.000 millones de dólares, posicionándose como una de las más ambiciosas de la región. Su construcción está prevista para iniciar en 2027, tras una fase de planificación, y su puesta en marcha se proyecta para comienzos de 2032.

Además, esperan que este proyecto impulse la generación de empleo y dinamice industrias vinculadas al sector ferroviario mediante la incorporación de tecnología avanzada.