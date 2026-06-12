Lanzan en Colombia una aplicación para identificar llamadas y bloquear ‘spam’ en celulares básicos: “Pesa apenas 10 MB”

En la mayoría de los casos, el uso de aplicaciones está diseñado para celulares de gama alta e incluso para aquellos que cuentan con una alta capacidad de almacenamiento, como suele ocurrir con aplicaciones para la protección de llamadas desconocidas.

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En este contexto, se anunció el lanzamiento de una nueva aplicación diseñada para teléfonos Android de gama básica, con el objetivo de ofrecer herramientas de identificación de llamadas y bloqueo de spam en dispositivos con recursos limitados.

Una aplicación pensada para celulares con menos capacidad

La nueva versión, llamada Truecaller Lite, estará disponible en Colombia y Chile dentro de América Latina, mientras que también se expandirá a otros mercados de África, Asia y Medio Oriente.

Según explicó la compañía, uno de los principales retos en varios mercados emergentes es que una gran parte de la población utiliza teléfonos inteligentes de entrada, los cuales cuentan con menor capacidad de almacenamiento, memoria y procesamiento.

La aplicación estará disponible en Colombia y fue diseñada para funcionar en celulares con recursos limitados. Foto: Suministrada a SEMANA

Ante esta situación, la empresa desarrolló una aplicación que tenga las funciones esenciales sin exigir grandes recursos al dispositivo. Entre las herramientas incluidas se encuentran:

Identificación de llamadas

Bloqueo de números reportados como spam o fraude

Búsqueda de contactos

Uno de los aspectos que más destaca de la aplicación es su peso. De acuerdo con la información entregada por la empresa, la herramienta “pesa apenas 10 MB”, una cifra considerablemente inferior a la de muchas aplicaciones móviles disponibles actualmente.

El crecimiento de las llamadas fraudulentas

La expansión de este tipo de herramientas ocurre en un momento en el que las comunicaciones no deseadas y las estafas telefónicas siguen aumentando en distintas regiones del mundo.

Datos compartidos por la compañía señalan: “más de 68 mil millones de llamadas de spam y fraude en todo el mundo. Muchos de los mercados más afectados por estas tendencias son también aquellos donde predominan los dispositivos Android de gama de entrada (gama básica), lo que hace que el acceso a herramientas de protección sea más importante que nunca”.

“La comunicación segura no debería depender del teléfono que tengas”

Durante la presentación del producto, el director ejecutivo de Truecaller, Rishit Jhunjhunwala, señaló que el acceso a herramientas de protección debe estar disponible para todos los usuarios, independientemente del dispositivo que utilicen.

“La comunicación segura no debería depender del teléfono que tengas”, afirmó el ejecutivo.

El director ejecutivo destacó que la protección frente al spam no debería depender del tipo de celular. Foto: Suministrada a SEMANA

Asimismo, agregó que “los próximos mil millones de usuarios viven en mercados donde los dispositivos de gama de entrada suelen ser la norma. Truecaller Lite es un nuevo producto creado específicamente para ellos”.

Con este lanzamiento, Colombia se convierte en uno de los países seleccionados para la expansión de la aplicación, que ya puede descargarse a través de la tienda Google Play en los mercados donde fue habilitada.