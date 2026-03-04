Rechazar llamadas ‘spam’ es un error potencial que las multiplica: experta reveló un eficaz truco para eliminarlas definitivamente

Seguramente le ha ocurrido: está trabajando, haciendo tareas del hogar o simplemente descansando cuando su celular suena con una llamada de un número desconocido. De inmediato surge la duda: ¿será una empresa intentando vender un producto o servicio?, ¿podría tratarse de un intento de estafa?

Más allá de la intención detrás de la llamada, este tipo de contactos suele resultar incómodo, molesto e incluso peligroso. Por eso, saber cómo identificarlos y cómo actuar es clave para protegerse.

Cómo reconocer una llamada spam

Una de las primeras señales de alerta es el número desconocido o con características sospechosas. Muchas llamadas de spam provienen de números internacionales sin relación con el país del usuario o de números muy similares al propio, una técnica conocida como “spoofing”.

También es frecuente que el identificador aparezca como “número privado” o con nombres genéricos.

Otra señal clara es la presión. Si quien llama insiste en que debe tomar una decisión inmediata, pagar una supuesta deuda “en este momento” o compartir datos personales de forma urgente, lo más probable es que se trate de un fraude.

Las entidades oficiales y empresas legítimas no solicitan contraseñas, códigos de verificación ni datos bancarios por teléfono, ni presionan para obtenerlos.

Las llamadas spam provienen de números desconocidos o internacionales sin relación con el país del usuario. Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty

Ante la molestia, muchas personas optan por rechazar las llamadas con la esperanza de que dejen de insistir. Sin embargo, esto no siempre funciona.

Según explicó la experta en inteligencia artificial conocida como Nona (@Nona_xai) en su cuenta de X, cada vez que se rechaza una llamada se confirma que el número está activo, lo que puede provocar que los intentos se multipliquen.

Qué hacer para reducir las llamadas no deseadas

El primer paso clave es activar el bloqueador de spam integrado en el teléfono.

En iPhone, se debe ir a Ajustes → Teléfono → Silenciar llamadas desconocidas y activar la función. En Android, el camino es App Teléfono → Menú → Ajustes → ID de llamada y spam → Filtrar llamadas spam.

Esta configuración puede detener hasta el 80 % de las llamadas no deseadas, ya que bloquea automáticamente números que no están en la lista de contactos o que han sido reportados previamente.

El siguiente paso es reforzar la protección con una aplicación especializada. Estas herramientas utilizan bases de datos colaborativas y sistemas de identificación avanzada para detectar números sospechosos antes de que el usuario conteste.

Más allá de las herramientas tecnológicas, el comportamiento del usuario es determinante. No se deben contestar llamadas desconocidas, pulsar botones para “darse de baja” ni devolver llamadas por curiosidad.

Las llamadas spam son comunicaciones telefónicas no solicitadas. Foto: Getty Images

Cada interacción confirma que el número está activo y alimenta los sistemas automatizados que gestionan el spam. La mejor respuesta es el silencio: dejar que la llamada termine sin intervenir.

Los cambios no son inmediatos, pero sí progresivos. Durante la primera semana, el volumen de llamadas puede disminuir entre un 40 % y un 50 %. En la segunda, las llamadas desconocidas casi desaparecen. Para la cuarta semana, solo podrían colarse una o dos. Con el paso de los meses, el teléfono recupera la tranquilidad.

La razón es simple: gran parte del spam telefónico está impulsado por sistemas automatizados que priorizan números “reactivos”. Cuando un usuario deja de interactuar y activa filtros de protección, se vuelve menos rentable para esos sistemas. En términos prácticos, entrena al algoritmo para que lo ignore.