Tecnología

Esto es lo que debe hacer de ahora en adelante para que nunca más le vuelvan a hacer llamadas spam

Este tipo de llamadas resulta incómodo debido a su carácter masivo y representa un riesgo, ya que los delincuentes han encontrado en ellas nuevas formas de perpetrar ataques.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
17 de febrero de 2026, 12:44 p. m.
Las llamadas spam se han convertido en una de las molestias más frecuentes para los usuarios de telefonía móvil.
Las llamadas spam se han convertido en una de las molestias más frecuentes para los usuarios de telefonía móvil. Foto: Getty Images

El celular suena una y otra vez. Algunos cuelgan sin contestar, mientras que otros responden sin saber de dónde proviene la llamada. Esta es una situación cotidiana para millones de personas, y aunque se ha normalizado, lo cierto es que algunas de estas llamadas pueden provenir de criminales que buscan robar datos o, en casos menos graves, de empresas intentando vender algún tipo de servicio.

Este fenómeno se conoce como llamadas spam, y en los últimos años se ha convertido en un problema creciente, dado que interrumpe la tranquilidad de los usuarios. Pueden aparecer en cualquier momento: mientras se trabaja, se realiza una actividad importante o simplemente se descansa.

Aunque muchas de estas son parte de campañas de marketing de distintas compañías, algunas son intentos de estafa conocidos como vishing (phishing por voz). En estos casos, los delincuentes se hacen pasar por bancos, empresas reconocidas o incluso autoridades, con el objetivo de obtener información personal y financiera. Con datos como números de documento, contraseñas o códigos enviados por mensaje de texto, los estafadores pueden cometer fraudes que afectan directamente el dinero y la identidad de las víctimas.

Un malware preinstalado en celulares falsos pone en riesgo a miles de usuarios.
Si recibe una llamada sospechosa, puede bloquear ese número directamente desde el registro de llamadas de su celular. Foto: Getty Images

“Estas llamadas fraudulentas utilizan tácticas de ingeniería social, similares al phishing, para crear escenarios falsos donde el estafador se hace pasar por alguien que no es. Las llamadas pueden ser realizadas por una persona real o reproducir un mensaje pregrabado en una llamada automatizada, conocida como robocall”, explican desde Keeper Security.

Tecnología

La batería de su celular puede durar muchas horas más si activa esta útil función en la configuración

Tecnología

🔴 Eclipse solar 2026 EN VIVO: así se ve en imágenes el impresionante “anillo de fuego” que ilumina el cielo este 17 de febrero

Tecnología

Su celular Android cuenta con un truco que permite activar funciones ocultas con solo aplicar el método de los siete toques

Mundo

Lo que se sabe de la investigación contra Shein por venta de muñecas sexuales con aspecto infantil

Tecnología

Android 17 ya es una realidad y lanza su primera beta: estos son los principales cambios en rendimiento que llegan

Tecnología

Si nota este mensaje mientras retira dinero en el cajero automático, presione este botón de inmediato para evitar ser estafado

Tecnología

La muerte no es el final para las cuentas de Meta: la empresa patentó una IA para que usuarios fallecidos sigan activos

Tecnología

Si al descolgar el celular escucha este sonido, no hable y corte la llamada de una vez porque están intentando estafarlo

Tecnología

¿Respondió una llamada spam por error? Esto es lo que debería hacer de inmediato para proteger su privacidad y evitar estafas

Manizales

¿Recibió una llamada de la Secretaría de Planeación? Manizales alerta sobre nueva modalidad de fraude

Si nota este mensaje mientras retira dinero en el cajero automático, presione este botón de inmediato para evitar ser estafado

¿Cómo saber si una llamada es spam?

Los expertos recomiendan prestar atención a varias señales de alerta:

  • Que el teléfono marque la llamada como posible spam.
  • Que provenga de un número desconocido o no solicitado.
  • Que al contestar se reproduzca un mensaje pregrabado.

También debe desconfiar si quien llama solicita información personal, como datos bancarios o números de identificación, ya que las empresas legítimas rara vez piden estos datos por teléfono.

Otras señales claras incluyen:

  • Intentos de generar urgencia mediante supuestas amenazas, multas o problemas técnicos.
  • Ofertas demasiado buenas para ser ciertas, como premios o grandes descuentos inesperados.
  • Solicitudes de pagos, especialmente a través de métodos inusuales como tarjetas regalo.
Las llamadas spam proviene de estafadores.
Algunas llamadas spam proviene de estafadores. Foto: Getty Images

¿Qué hacer para reducir las llamadas spam?

Una manera efectiva de disminuir estas llamadas es cuidar dónde y cómo se comparte su número de teléfono. Muchas veces, los números terminan en bases de datos comerciales cuando se registran en promociones dudosas, se aceptan términos sin leer o se publican en redes sociales. Al ser más selectivo y consciente sobre la información que se proporciona, se reduce significativamente la posibilidad de recibir llamadas no deseadas.

Más de Tecnología

La duración de la batería es una de las mayores preocupaciones de quienes usan el celular a diario.

La batería de su celular puede durar muchas horas más si activa esta útil función en la configuración

El evento astronómico será visible en diferentes regiones del mundo.

🔴 Eclipse solar 2026 EN VIVO: así se ve en imágenes el impresionante “anillo de fuego” que ilumina el cielo este 17 de febrero

La depuración USB está disponibles en equipos con sistema operativo Android.

Su celular Android cuenta con un truco que permite activar funciones ocultas con solo aplicar el método de los siete toques

El Servicio Postal de EE.UU. dejó de aceptar paquetes procedentes de China y Hong Kong debido a este cambio.

Lo que se sabe de la investigación contra Shein por venta de muñecas sexuales con aspecto infantil

El desarrollo de Android 17 marcará la evolución de los dispositivos Android en los próximos años, tanto en hardware como en software.

Android 17 ya es una realidad y lanza su primera beta: estos son los principales cambios en rendimiento que llegan

Las estafas financieras pueden afectar a cualquier persona y dejar consecuencias graves, como la pérdida total del dinero en cuentas bancarias.

Si nota este mensaje mientras retira dinero en el cajero automático, presione este botón de inmediato para evitar ser estafado

La compañía dueña de Facebook e Instagram explora cómo prolongar la presencia digital.

La muerte no es el final para las cuentas de Meta: la empresa patentó una IA para que usuarios fallecidos sigan activos

La menor salinidad preocupa por su impacto en el equilibrio oceánico.

Preocupación científica por cambio en el Océano Índico: alteraría el clima en el mundo y afectaría los ecosistemas marinos

La simulación de abastecimiento marcará el rumbo del viaje orbital.

Nasa pide prepararse este jueves 19 de febrero: lo que pase ese día cambiará la fecha del viaje a la Luna

Noticias Destacadas