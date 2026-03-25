MiQ adquiere Adsmovil

La empresa global de medios programáticos MiQ anunció este 25 de marzo de 2026 que ha firmado un acuerdo para adquirir el negocio en América Latina del proveedor de publicidad digital Adsmovil. La compañía combinada conformará la solución independiente de datos y compra programática para marcas y agencias en la región.

MiQ ofrece soluciones de medios digitales programáticos a través de todos los canales publicitarios. El sistema operativo impulsado por inteligencia artificial de la compañía, Sigma, permite a los clientes conectar todo el ecosistema publicitario mediante 700 billones de señales globales, para alcanzar audiencias dondequiera que estén viendo televisión, navegando en la web o realizando compras virtuales en tienda.

A medida que la compañía acelera su inversión en mercados de alto crecimiento, esta adquisición fortalece significativamente su presencia en América Latina, con operaciones en 12 mercados, incluidos México, Brasil, Colombia, Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Perú, Puerto Rico y Uruguay.

Adsmovil se especializa en segmentación de audiencias data-agnostic y activación omnicanal. La compañía cuenta con una de las ofertas más robustas en mobile, commerce media y digital out-of-home (DOOH), respaldada por una sólida base de first-party data y una profunda experiencia regional.

En mayo de 2026, MiQ lanzará formalmente Sigma en Latinoamérica, fortaleciendo su tecnología mediante la integración de datos provenientes de Adsmovil Personas y de la plataforma de retail media omnicanal de la compañía, Linki.

Al combinar la escala regional y las capacidades de Adsmovil con la presencia global y la tecnología galardonada de MiQ, la adquisición reúne a más de 150 expertos en toda la región. La compañía combinada ofrecerá a los anunciantes un motor único para ejecutar estrategias programáticas sofisticadas de full-funnel, con más de 400 millones de identificadores únicos sobre lo que las personas están viendo, navegando y comprando.

Los clientes de las principales holding companies de publicidad globales podrán alcanzar e impactar audiencias en América Latina de manera más efectiva, accediendo a un conjunto más amplio de inventario y formatos, al tiempo que se benefician de planificación, activación y optimización unificadas a través de MiQ.

Los clientes actuales de MiQ en la región también verán fortalecidas sus soluciones en mobile, retail media, CTV, video, YouTube y DOOH, todas gestionadas por equipos de servicio administrados en los principales mercados de la región.

“La adquisición de Adsmovil representa un paso clave en nuestra estrategia para construir la oferta programática más completa y basada en datos para clientes en América Latina y en todo el mundo”, afirmó Gurman Hundal, cofundador y CEO global de MiQ.

“Como compañía, nuestra ambición siempre ha sido conectar a los anunciantes con las audiencias donde sea que estén y de la forma en que interactúan con los medios. Esta adquisición nos permite incorporar algunas de las mentes más talentosas de la región y servicios altamente competitivos a nuestra hoja de ruta global. Su enfoque en innovación, resultados medibles y colaboración con clientes refleja plenamente nuestra visión en MiQ”.

“Cuando construimos Adsmovil, nuestro objetivo fue simple: crear y ofrecer soluciones de clase mundial para clientes en toda América Latina”, señaló Alberto Pardo, fundador y CEO de Adsmovil.

“Con esta adquisición, los clientes de MiQ obtienen esa ventaja mediante un mayor acceso a mobile, retail media y DOOH, mientras que los clientes de Adsmovil se beneficiarán de la conexión con la tecnología premiada de MiQ y su alcance global. Es una situación en la que todos ganan”. Tras el cierre de la transacción, el negocio de Adsmovil en América Latina se integrará en MiQ y estará liderado por Eric Tourtel, CEO de MiQ en LatAm.

Pardo permanecerá como Chairman de MiQ LatAm y actuará como asesor cercano de la entidad combinada. Al mismo tiempo, continuará operando el negocio de Adsmovil en los Estados Unidos como una compañía independiente y separada. El negocio en EE. UU. no forma parte de esta transacción.

“Estamos entusiasmados de unirnos a estos equipos. Con más de 150 personas en América Latina, ahora somos la mayor oferta independiente de programática en la región, lo que nos da la escala y la fortaleza necesarias para ayudar a nuestros clientes a crecer y alcanzar sus objetivos de negocio en 2026 y en los años siguientes”, señaló Eric Tourtel, CEO de MiQ para América Latina.

Sobre MiQ

MiQ es una empresa global de tecnología publicitaria que trabaja con anunciantes y agencias para mejorar el desempeño de sus campañas a través de soluciones programáticas impulsadas por datos y tecnología. Fundada en 2010 en Londres, Reino Unido, MiQ opera hoy en más de 33 oficinas a nivel global.

La compañía combina ciencia de datos, inteligencia artificial y tecnología propietaria para ayudar a sus clientes a tomar decisiones más informadas, optimizar sus campañas digitales y maximizar el retorno de inversión (ROI). Como parte de esta propuesta, MiQ desarrolló Sigma: su tecnología publicitaria impulsada por inteligencia artificial, reconocida y galardonada por la industria, que integra múltiples fuentes de datos y señales para ofrecer una visión más completa del comportamiento de las audiencias.

Con este enfoque, MiQ permite a marcas y agencias ejecutar estrategias más eficientes, medibles y orientadas a resultados.

Sobre Adsmovil

Adsmovil es una compañía de publicidad digital y datos enfocada en América Latina que se especializa en segmentación de audiencias mobile-first, data-agnostic y ejecución omnicanal.

Con operaciones centrales en México, Brasil, Colombia y Argentina, y presencia en otros mercados de la región, Adsmovil combina una de las redes de retail media más grandes y diversas de América Latina con soluciones de audiencias en TV, Video, YouTube y Out-of-Home.

Respaldada por una sólida base de datos y relaciones profundas con los principales holding companies publicitarios, Adsmovil ayuda a marcas y agencias a alcanzar, entender e influir en los consumidores latinoamericanos a través de múltiples canales y a lo largo de todo el customer journey.