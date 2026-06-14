Dejar la regleta eléctrica en este lugar de la casa podría aumentar el riesgo de accidentes; provocaría un incendio en segundos

¿Sabía que uno de los elementos considerados imprescindibles en el hogar podría representar un peligro para las personas de la casa? Las regletas eléctricas se han convertido en un accesorio muy común, especialmente en aquellos hogares donde los enchufes son insuficientes para la cantidad de dispositivos en uso.

Si quiere evitar que el consumo de energía en la factura se dispare, estos son los electrodomésticos que debería aprovechar más

Sin embargo, ubicarlas en zonas inadecuadas podría generar cortocircuitos, chispas e incluso incendios, convirtiendo una solución práctica en un riesgo para la seguridad del hogar. Su uso requiere especial precaución, especialmente cuando se colocan en lugares expuestos al agua, ya sea por lluvia o por altos niveles de humedad.

De acuerdo con recomendaciones de la AESSIA, su uso en exteriores o ambientes con humedad solo es seguro si están específicamente diseñadas para ello. Además, aconsejan revisar su estado con frecuencia, mantenerlas libres de polvo y evitar conectarlas en serie, ya que esto puede aumentar el riesgo eléctrico.

Uno de los errores más comunes es conectar varios dispositivos de alto consumo a una misma regleta o extensión. Foto: Getty Images

Un caso común de peligro ocurre cuando se ubican cerca de ventanas. Si una queda entreabierta y entra lluvia impulsada por el viento, el agua puede alcanzar la regleta sin que se note a tiempo. Aunque parezca una situación menor, podría provocar un cortocircuito, es decir, una alteración del flujo normal de la electricidad que genera calor y chispas.

Además, elementos como cortinas, alfombras, mantas, sofás o papeles pueden incendiarse fácilmente si una chispa entra en contacto con ellos. Por esta razón, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recomiendan mantener las regletas alejadas de materiales altamente inflamables, como visillos o cortinas.

Las regletas eléctricas no son aptas para todas las áreas de la casa. Foto: Getty Images/iStockphoto

Aunque estas ubicaciones puedan parecer más ordenadas, dificultan la detección de problemas como el sobrecalentamiento, el desgaste de los cables o su deformación, aumentando el riesgo de accidentes.

La electricidad no siempre da señales evidentes de peligro. Sin embargo, indicios como un olor inusual, un enchufe caliente o cambios en el color del plástico pueden alertar de una falla. Ante cualquiera de estas señales, los expertos recomiendan dejar de usar la regleta de inmediato para evitar posibles incidentes.