Su celular podría dañarse por el sobrecalentamiento y expertos revelan 3 trucos rápidos para enfriarlo

¿Alguna vez ha sentido que su celular está muy caliente al tocarlo? Esto es más común de lo que piensa y puede pasarle a cualquier celular. Su dispositivo se puede calentar por varias razones: cuando tiene muchas aplicaciones abiertas al mismo tiempo, cuando está en un lugar muy caluroso, por algún problema interno del teléfono o hasta por usar un cargador que no funciona bien.

Aunque parezca algo sin importancia, el calor excesivo sí puede causar problemas serios a su celular, por ello, es importante saber cómo enfriarlo cuando esto sucede.

Maneras fáciles de enfriar su teléfono ahora mismo

El aumento de calor en los celulares es un problema habitual que compromete tanto la batería como el rendimiento del equipo. | Foto: Getty Images

No use el celular mientras está cargando

Muchas personas cometen este error sin darse cuenta, ponen a cargar el teléfono cuando está muy caliente y siguen usándolo. El problema no es conectar el cargador, sino seguir jugando, viendo videos o navegando mientras se está cargando.

Esto hace que el celular trabaje el doble y se caliente aún más. Lo mejor es conectarlo al cargador y dejarlo descansar hasta que se enfríe.

Quítele la funda por un rato

La funda o estuche protege su celular de golpes y caídas, pero a veces puede ser como una “cobija” que no deja que el calor salga. Si nota que su teléfono está muy caliente, quítele la funda durante unos minutos para que el aire pueda circular mejor y se enfríe más rápido.

Aléjelo del lugar donde le de sol directamente

Parece obvio, pero muchas veces se deja el celular al sol sin pensar. Además del calor que recibe de afuera, cuando el teléfono está bajo el sol, la pantalla automáticamente sube el brillo para que pueda ver mejor.

Esto hace que trabaje más y se caliente todavía más, es recomendable buscar un lugar con sombra o fresco para su dispositivo.

Mantener controlada la temperatura de un dispositivo es esencial para alargar su vida útil y evitar reparaciones costosas. | Foto: AP/Marco Ugarte

Cierre las aplicaciones que no está usando

Su celular puede estar trabajando en cosas que usted no ve, en las cuales pueden estar como mapas o aplicaciones streaming y otras siguen funcionando aunque no las esté usando.

También puede apagar por un momento el WiFi, el Bluetooth y el GPS si no los necesita, esto ayuda a que el teléfono “descanse” y se enfríe.

Qué puede pasar si su celular se calienta muy seguido

Si su teléfono se calienta con frecuencia y usted no hace nada, pueden pasar cosas malas a largo plazo.

Lo primero que se daña es la batería y cuando esto pasa, su celular se descarga más rápido y tiene que cargarlo más seguido. También puede que el teléfono empiece a funcionar más lento, las aplicaciones se cierren solas o se trabe más de lo normal.