Expertos responden al mito de si es peligroso dejar el celular cargando todo el día

¿En algún momento le ha pasado que necesita dejar el celular enchufado por horas, pero le preocupa que se pueda dañar? Esta es una duda muy común que muchas personas tienen, especialmente cuando se quiere asegurar de que el celular esté siempre listo para usar.

¿En qué momentos se puede dejar el celular cargando mucho tiempo?

Hay varios momentos en los que es normal dejar el celular conectado por largos períodos, por ejemplo, muchas personas lo enchufan en la noche antes de dormir para despertarse con la batería al 100 %.

También, recientemente se ha optado por reutilizar teléfonos no tan actuales como cámaras de seguridad en casa y para eso necesitan estar conectados las 24 horas.

Especialistas señalan que los teléfonos actuales están preparados para resistir largas jornadas de carga. | Foto: Getty Images

Estas situaciones son comunes, pero siempre surge la pregunta de si le hacen daño el celular, duda que expertos han respondido.

¿Qué dicen los expertos?

Los especialistas de XatakAndroid tienen buenas noticias para algunos y recomendaciones para otros, aunque es cierto que los celulares pueden tener problemas cuando se calientan mucho, la realidad es que no tiene por qué preocuparse.

Si está utilizando un celular viejo como cámara de seguridad o lo deja cargando toda la noche, puede estar tranquilo. Según señala la fuente mencionada, el teléfono no va a explotar ni va a causar un incendio, porque la tecnología de los celulares actuales son inteligentes y tienen varios sistemas de protección.

Los mitos sobre la batería aún circulan, aunque la tecnología moderna ofrece sistemas de protección. | Foto: Getty Images

Piénselo como si su celular tuviera varios “guardianes” que lo cuidan

El cargador tiene protecciones que evitan que pase demasiada electricidad.

El celular para de cargar automáticamente cuando llega al 100 % o en algunos casos comienza a optimizar en el 80 %.

Ambos se apagan o reducen la carga si detectan que se están calentando mucho.

Sin embargo, hay algo importante que debes saber: todo esto funciona bien si está utilizando un cargador de buena calidad.

En XatakAndroid advierten que si utiliza un cargador que sea “pirata”, ahí sí se podrían presentar posibles problemas; si, además, su celular está defectuoso, hace mucho calor o el lugar donde lo pone a cargar no tiene buena ventilación, las cosas se pueden complicar.