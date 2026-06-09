¿A qué hora se podrá ver desde Colombia la alineación de la Luna y Saturno este 10 de junio?

El cielo nocturno está a punto de ofrecer un espectáculo especial en los próximos días. Se trata de un fenómeno conocido como conjunción, que no es más que un efecto visual en el que dos astros parecen estar muy cerca el uno del otro desde nuestra perspectiva en la Tierra.

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Aunque en realidad la Luna y Saturno están separados por cientos de millones de kilómetros, este 10 de junio darán la impresión de encontrarse muy cerca el uno del otro en el cielo.

El momento ideal para la observación

De acuerdo con el portal de astronomía Star Walk, “el evento principal de la semana será el 10 de junio, cuando la Luna menguante aparecerá cerca de Saturno (mag 0,8), en Piscis. Observa antes del amanecer, mientras el cielo todavía esté lo bastante oscuro y el par ya haya ascendido bien por encima del horizonte”.

Asimismo, indican que este evento astronómico podrá observarse en diferentes países de Asia, África y Europa, así como en parte de América. Sin embargo, los expertos advierten que esto solo será posible si las condiciones climáticas son favorables.

De acuerdo con la Fundación CIENTEC, de Costa Rica: “Se podrán ver a simple vista, saliendo por el ESTE desde las 01:06 y alcanzando una altitud de 52° sobre el horizonte este antes de desvanecerse al amanecer, cerca de las 04:43″.

Ahora bien, teniendo en cuenta la diferencia horaria, para observarlo desde Colombia, la ventana ideal de observación comenzaría después de las 02:00 a. m. y se extendería hasta cerca de las 05:30 a. m.

La conjunción podrá observarse sin telescopios, siempre que el cielo permanezca despejado durante la madrugada. Foto: Getty Images

Guía para identificar a los protagonistas

No es necesario ser un experto para localizarla fácilmente, pues una vez localizada la Luna, se debe buscar el punto de luz cercano. Ese será Saturno.

A diferencia de las estrellas comunes que suelen parpadear de forma “nerviosa”, Saturno se distingue por tener un brillo constante y tranquilo, con un tono ligeramente amarillento o dorado.

El planeta se diferenciará de las estrellas por su brillo estable y su característico tono amarillento. Foto: Getty Images

“Venus y Júpiter, los dos planetas más brillantes, se encuentran en el cielo vespertino. Mira bajo sobre el horizonte occidental después de la puesta del Sol; no necesitas equipo, solo un horizonte despejado”, señala el portal astronómico Star Walk.