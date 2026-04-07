El fenómeno astronómico que protagonizarán cuatro planetas: fecha y países donde podrá observarse en su máximo esplendor

El mundo ofrece constantemente la posibilidad de presenciar diversos fenómenos astronómicos a lo largo del año. Cada mes existe una programación que permite conocer dónde, cómo y cuándo ocurrirán, con el fin de que los interesados puedan prepararse con anticipación, tomar fotografías y captar la mayor cantidad de detalles posible.

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En ese contexto, 2026 ha sido un año especialmente sorprendente. A lo largo de los meses se han registrado eclipses, lluvias de estrellas y distintas fases lunares que han convertido el cielo en un auténtico espectáculo. Abril, en particular, destaca por una alineación planetaria en la que Mercurio, Marte, Saturno y Neptuno serán protagonistas.

El 18 de abril se alcanzará el punto máximo de este fenómeno, también conocido como “desfile planetario”, cuando estos planetas se observarán agrupados en el cielo antes del amanecer. Aunque esta fecha será la más destacada, el evento podrá apreciarse durante varios días cercanos, por lo que no se limita a una sola jornada.

Tres de los planetas involucrados (Mercurio, Marte y Saturno) podrán verse a simple vista bajo condiciones favorables. Foto: Getty Images

El mejor momento para contemplarlo será poco antes de la salida del Sol. En el hemisferio norte se recomienda observar unos 30 minutos antes del amanecer, mientras que en el hemisferio sur el intervalo ideal se amplía a entre 60 y 90 minutos previos. En ambos casos, será clave dirigir la mirada hacia el horizonte oriental, donde los planetas aparecerán a baja altura.

Tres de los planetas involucrados —Mercurio, Marte y Saturno— podrán verse a simple vista si las condiciones son favorables. En cambio, Neptuno, debido a su bajo brillo y a la creciente claridad del cielo al amanecer, requerirá el uso de un telescopio para poder ser identificado.

Durante abril se presenta uno de los fenómenos más llamativos: una alineación planetaria o “desfile planetario”. Foto: Getty Images

La visibilidad del fenómeno dependerá en gran medida de la ubicación geográfica; sin embargo, ciudades como Santiago de Chile, Buenos Aires, Quito y Madrid podrán ser testigos de su paso. Además, la Luna y el cometa C/2025 R3 atravesarán la misma zona del cielo, lo que hará el espectáculo aún más dinámico.

Entre el 13 y el 21 de abril se producirán varios acercamientos entre los planetas y la Luna. Destaca especialmente el 20 de abril, cuando Mercurio, Marte y Saturno se alinearán formando una línea casi recta y muy compacta, uno de los momentos más llamativos del evento.