Confirmado | Remake de Legend of Zelda: Ocarina of Time llegará a Nintendo Switch 2

Una de las noticias más esperadas por la comunidad de jugadores finalmente se ha materializado: el regreso de Link en una de sus aventuras más emblemáticas.

Nintendo revive clásicos legendarios y anuncia grandes estrenos para Switch 2: fechas, novedades y sorpresas

Tras una amplia serie de especulaciones, Nintendo ha aprovechado su reciente evento digital para anunciar que la obra que definió el género de aventuras en tres dimensiones tendrá una versión modernizada para su próxima consola, la Nintendo Switch 2.

El regreso de un mito a la nueva consola

El anuncio oficial tuvo lugar el 9 de junio de 2026 durante una transmisión especial de la compañía japonesa. Aunque el nombre oficial parece omitir la palabra “remake” y presentarse simplemente como The Legend of Zelda: Ocarina of Time, el video enseña que se trata de una reconstrucción estética completa del título original lanzado hace más de 28 años para la mítica Nintendo 64.

Este proyecto busca revitalizar la historia del niño Kokiri que debe viajar a través del tiempo para salvar al reino de Hyrule.

Lo que revela el primer adelanto

La compañía presentó un tráiler de un minuto y medio que, aunque breve, permitió ver los primeros cambios visuales. A diferencia de lo que ocurre en otros juegos, aquí no se mostró lo que sería un gameplay (enseñando el inicio del juego en N64), mostrando la nueva apariencia de Link niño, en una pintura al Gran Árbol Deku, como también al castillo de Hyrule.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time will be reborn on Nintendo Switch 2 in 2026. #NintendoDirect pic.twitter.com/t3qz5IVv5u — Nintendo of America (@NintendoAmerica) June 9, 2026

Se espera que el juego incluya nuevas escenas cinematográficas —pequeñas películas dentro del juego— para profundizar en la trama y dar más contexto sobre los personajes secundarios y la historia de la Guerra Civil de Hyrule.

Una joya que cambió las reglas del juego

Para quienes no jugaron el original de 1998, es importante recordar que este título fue pionero en mecánicas que hoy son normales en cualquier juego de acción, como el sistema de fijado de enemigos, en el cual Navi (la hada que acompaña a Link desde el comienzo) funciona en la mecánica. Esta función permite que la cámara y el protagonista se centren automáticamente en un rival para que el combate sea más fluido y preciso.

Lanzado en 1998, el juego introdujo mecánicas que terminaron convirtiéndose en estándar para la industria de los videojuegos. Foto: Imagen tomada del portal de Nintendo

Además de las mejoras visuales, se especula que Nintendo podría ajustar la movilidad del personaje y el sistema de lucha para que se sientan tan modernos como los éxitos más recientes de la saga, como Breath of the Wild o Tears of the Kingdom.

¿Cuándo llegará?

Aunque no se ha dado un día exacto, el lanzamiento está confirmado para el año 2026. Debido al avanzado estado de desarrollo, los expertos sugieren que el juego podría estar disponible para la campaña navideña, específicamente entre noviembre y diciembre.

Este estreno marcará un hito importante en la industria, ya que se espera que compita directamente por el galardón de Juego del Año (GOTY) contra otros gigantes muy esperados como GTA 6.