Los recientes sismos registrados en Venezuela, México y Perú durante 2026 han vuelto a poner sobre la mesa una pregunta que durante años ha acompañado a la tecnología móvil: ¿cómo es posible que un teléfono celular advierta un terremoto antes de que una persona siquiera lo sienta?

Las imágenes de ciudadanos venezolanos recibiendo una alerta en sus dispositivos varios segundos antes de los devastadores sismos del pasado 24 de junio despertaron nuevamente el interés sobre una herramienta que, aun cuando lleva varios años funcionando, todavía provoca dudas sobre su funcionamiento.

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Escombros después de los 2 terremotos de Venezuela. Foto: Getty Images

Para entender qué ocurre detrás de esas notificaciones que aparecen en las pantallas de los celulares, SEMANA conversó con Camila Domínguez, líder de Android para Hispanoamérica en Google; Ricardo García, senior staff software engineer en Meta; y Samir Estefan, experto en tecnología.

Celulares convertidos en sismógrafos

Sismo temblor sismógrafo Colombia Foto: Adobe Stock

La primera aclaración es fundamental: Google no predice terremotos. Lo que hace es aprovechar una capacidad que ya tienen millones de teléfonos inteligentes distribuidos por el mundo. Todos los celulares modernos incorporan un acelerómetro MEMS, un pequeño sensor que normalmente permite funciones cotidianas como rotar automáticamente la pantalla cuando el usuario cambia la posición del dispositivo. Sin embargo, ese mismo componente posee la sensibilidad suficiente para detectar cambios mínimos en el movimiento y la aceleración.

“El sistema de alertas de terremotos de Android no predice sismos, sino que convierte a los teléfonos móviles en una robusta red de sismógrafos al aprovechar sus acelerómetros integrados. Los detectores corresponden a una muestra aleatoria de teléfonos ubicados sobre una superficie plana y con un nivel adecuado de batería. Al comenzar un movimiento telúrico, estos equipos identifican con precisión las ondas sísmicas iniciales, clasificadas por el algoritmo como ondas P y S”, le explicó Camila Domínguez a SEMANA.

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Camila Domínguez, líder de Android para Hispanoamérica en Google Foto: Google

En lugar de depender únicamente de costosas estaciones especializadas distribuidas por un territorio, Google aprovecha una red formada por millones de sensores que ya existen y que las personas llevan permanentemente en sus bolsillos.

Ricardo García resume el principio con una comparación sencilla. “Todo teléfono moderno lleva un acelerómetro MEMS. La idea de Google es simple: un teléfono quieto sobre una mesa, por ejemplo, cuando está cargando, es un minisismógrafo. Cuando empieza a moverse con la firmeza particular de un sismo, manda una señal de forma anónima al servidor con una ubicación aproximada”.

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Sin embargo, un solo teléfono nunca basta para confirmar un terremoto. “Para que una alerta se active, el sistema exige que múltiples dispositivos de una misma zona registren actividad sísmica de manera simultánea. Posteriormente, estos datos cruzados se analizan de forma anónima para confirmar que se trata de un sismo real, estimar su magnitud y calcular el epicentro antes de emitir la notificación masiva”, señaló Domínguez.

Ese procesamiento se realiza en cuestión de segundos mediante algoritmos alojados en los servidores de Google, desarrollados inicialmente con el apoyo del Servicio Geológico de California para comprobar la precisión del sistema y asegurar su correcto funcionamiento.

Samir Estefan, experto en tecnología Foto: Samir Estefan

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Samir Estefan compara este modelo con una de las aplicaciones de movilidad más populares del mundo. “Android hizo lo mismo que Waze en su momento. En lugar de lanzar satélites para medir el tráfico, aprovechó los teléfonos que ya existen. Google dijo: ‘Tengo más de 2.000 millones de dispositivos con sensores, giroscopios y acelerómetros; voy a recopilar la información de esos sensores y, cuando vea que muchos teléfonos registran el mismo movimiento en una misma zona, puedo empezar a prever que algo está pasando’. Es un modelo de crowdsourcing”.

Según Ricardo García, allí radica precisamente la fortaleza del sistema. “El sensor de una estación sismológica es mucho más preciso que el de un teléfono. Pero las estaciones son escasas y costosas. Google no compite en sensibilidad por sensor; compite en cantidad”.

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Carrera contra el tiempo

La pregunta que surge después de entender cómo detecta un sismo es quizá la más sorprendente: ¿cómo logra un teléfono avisar antes de que una persona sienta el terremoto?

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La explicación está en una carrera contra el tiempo y en un principio básico de la física. Un terremoto no libera toda su energía de manera simultánea. Primero aparecen las llamadas ondas P, que viajan más rápido y producen movimientos iniciales generalmente poco destructivos. Detrás llegan las ondas S, más lentas, pero responsables de las sacudidas más fuertes, que suelen provocar daños en edificaciones y poner en riesgo la vida de las personas.

El sistema de Android aprovecha precisamente esa diferencia de velocidades. “Aquí hay dos velocidades compitiendo. Las ondas del terremoto viajan por la tierra a unos pocos kilómetros por segundo. La alerta viaja por internet a una velocidad cercana a la de la luz o tan rápido como la red celular lo permita. Esa diferencia es la que hace posible contar con alertas varios segundos antes”, explicó Ricardo García.

Eso significa que quienes están más alejados del epicentro pueden recibir la alerta antes de que las ondas más destructivas lleguen hasta ellos. “Si una persona está a 20 o 30 kilómetros del epicentro, puede recibir el aviso entre 10 y 15 segundos antes de sentir el terremoto. Muy cerca del epicentro ocurre lo contrario: prácticamente, no existe ventaja porque la sacudida llega casi al mismo tiempo que la alerta. Esa es la denominada zona ciega”, señaló García.

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Nuevo temblor en Colombia, esta vez en el epicentro fue Santa Marta. Foto: Colprensa

Camila Domínguez explica que el sistema tampoco envía avisos indiscriminadamente. El algoritmo analiza en tiempo real la distancia entre el epicentro y cada usuario, calcula la intensidad esperada del movimiento y únicamente alerta a quienes realmente enfrentarán un riesgo. “El sistema no emite avisos de forma generalizada. Evalúa la distancia desde el epicentro y la intensidad estimada con la que las ondas llegarán a cada zona geográfica específica. Los teléfonos solo reciben la alerta cuando el sismo supera una magnitud de 4,5 y representa una amenaza real para esa ubicación”, sostuvo la directiva de Google.

La herramienta tampoco pretende reemplazar el trabajo de los organismos oficiales. Desde Google insisten en que el sistema de alertas de terremotos complementa los servicios de emergencia existentes, y no sustituye las redes sismológicas nacionales.

La magnitud alcanzada por esta red de detección explica por qué es considerada una de las infraestructuras de alerta temprana más grandes del planeta. Según cifras entregadas por Google a SEMANA, el sistema de alertas de terremotos de Android ha identificado más de 18.000 sismos en todo el mundo y solo durante el último año ha emitido más de 790 millones de alertas, brindando cobertura temprana a cerca de 2.500 millones de personas en 98 países.

Aunque esos números revelan el alcance de la tecnología, también dejan una pregunta inevitable: ¿qué ocurre con quienes no tienen un teléfono Android?

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Para Samir Estefan existen dos modelos de alertas sísmicas que funcionan actualmente en el mundo. El primero corresponde a los sistemas gubernamentales implementados por algunos países. Colombia, sin embargo, no cuenta con ese esquema. Según revela Estefan, el país “no tiene implementado un sistema centralizado de alertas sísmicas gubernamentales”.

Ante esa ausencia, los usuarios de iPhone deben recurrir al segundo modelo, que es el uso de aplicaciones desarrolladas por terceros, como SkyAlert, QuakeFeed o My Earthquake Alerts, que utilizan información proveniente principalmente del Servicio Geológico de Estados Unidos.