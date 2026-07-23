WhatsApp le ahorrará más tiempo: nueva función facilitará abrir y editar archivos PDF sin salir del chat

Las aplicaciones de mensajería se han convertido en una de las principales formas de comunicación en los últimos años. Su crecimiento ha estado impulsado por la practicidad que ofrecen, al reunir en una sola plataforma múltiples funciones que facilitan la interacción entre los usuarios.

El pequeño dispositivo que necesita llevar en su bolso para tener internet ultrarrápido hasta en los rincones más alejados

Ese es el caso de WhatsApp, el servicio de mensajería de Meta, que desde su lanzamiento en 2009 ha evolucionado de forma constante para adaptarse a las nuevas necesidades y tendencias tecnológicas.

Hoy en día, la plataforma cuenta con numerosas herramientas que la han convertido en un servicio mucho más completo. De hecho, su uso ya no se limita a las conversaciones personales, sino que también se ha consolidado como un canal para el ámbito laboral. Incluso, cada vez es más común compartir documentos por WhatsApp en lugar de enviarlos por correo electrónico.

En ese contexto, la posibilidad de enviar y recibir archivos en formato PDF se ha convertido en una alternativa práctica para quienes buscan ahorrar tiempo y agilizar su trabajo. Ahora, la compañía ha dado un paso más al permitir que estos documentos puedan abrirse directamente dentro de la conversación, sin necesidad de salir de la aplicación, además de ofrecer herramientas para realizar anotaciones.

El intercambio de documentos por WhatsApp se ha vuelto una práctica habitual. Foto: Getty Images

La aplicación de mensajería anunció este miércoles una nueva integración con aplicaciones de terceros, con el objetivo de ampliar las opciones disponibles para los usuarios y facilitar la gestión de contenidos sin depender exclusivamente de la pantalla del teléfono móvil.

Una de las primeras alianzas es con Adobe, que incorporó las funciones de Acrobat para que los usuarios puedan trabajar con archivos PDF sin salir de WhatsApp.

Los archivos en formato PDF son uno de los documentos más compartidos dentro de la aplicación. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Gracias a esta integración, es posible abrir documentos PDF directamente desde el chat, incluso aquellos protegidos con contraseña, y utilizar herramientas como dibujar, resaltar, subrayar o tachar texto. De esta manera, los usuarios pueden destacar información importante o agregar anotaciones sin necesidad de recurrir a otra aplicación.

Por el momento, esta función de Adobe está disponible en WhatsApp Web y en la aplicación para Windows, lo que permite aprovechar la pantalla más amplia del computador para revisar documentos mientras se mantiene el hilo de la conversación.

*Con información de Europa Press.