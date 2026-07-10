WhatsApp lanza importante advertencia: este mensaje indica que debe hacer un ajuste para que la ‘app’ siga funcionando

Uno de los problemas más comunes que enfrentan los usuarios de WhatsApp es la falta de espacio de almacenamiento. Esta situación no solo puede afectar el funcionamiento de la aplicación, sino también el rendimiento general del celular, provocando lentitud y otros inconvenientes durante el uso diario.

Usuarios de WhatsApp están cometiendo un error al momento de reservar su nuevo nombre @: cómo arreglarlo

La señal más evidente de este problema aparece cuando la aplicación muestra el mensaje: “No hay suficiente espacio de almacenamiento”. Con esta advertencia, WhatsApp informa que es necesario liberar memoria para que el servicio continúe funcionando con normalidad y evitar limitaciones al enviar o recibir contenido.

Esta situación suele presentarse porque, con el paso del tiempo, las personas acumulan una gran cantidad de fotografías, videos, audios, documentos y conversaciones. Sin darse cuenta, estos archivos terminan ocupando buena parte de la memoria del dispositivo, por lo que resulta importante revisar periódicamente cuánto espacio está disponible.

WhatsApp no tiene un límite de almacenamiento fijo. El espacio que ocupa depende del uso que haga cada usuario y de la cantidad de contenido que conserve. A medida que se almacenan más chats y archivos multimedia, el tamaño de la aplicación puede aumentar considerablemente, incluso superar los 10 GB o 15 GB.

Una aplicación común en los dispositivos móviles puede llegar a consumir hasta 72 GB de almacenamiento si no se gestiona adecuadamente. Se exponen a continuación las mejores prácticas para evitar y reducir esta ocupación. Foto: Getty Images

Según explican en su centro de ayuda, para que el servicio funcione correctamente es indispensable que el móvil disponga de suficiente espacio libre. Si la memoria es insuficiente, la plataforma recomienda eliminar archivos, conversaciones o liberar almacenamiento en el dispositivo.

También aclara que es normal que la cantidad de espacio mostrada por WhatsApp no coincida con la que reporta Android, ya que ambos sistemas utilizan métodos distintos para calcularla. Antes de borrar contenido, es recomendable realizar una copia de seguridad de los chats en la cuenta de Google.

Para comprobar cuánto espacio ocupa la aplicación, basta con ingresar a Ajustes > Almacenamiento y datos > Administrar almacenamiento. Allí se muestra el espacio total utilizado y el consumo de cada conversación.

Enero suele venir acompañado de una avalancha de fotos y videos en el celular. Foto: Getty Images

Desde esa misma sección es posible identificar los archivos más pesados o los que han sido reenviados con mayor frecuencia, ordenarlos por tamaño o fecha, buscarlos y eliminarlos para recuperar espacio. Igualmente, al abrir una foto, video o documento, la app permite conocer de qué chat proviene, cuándo fue enviado e incluso marcarlo como destacado si se desea conservarlo.

La compañía también ofrece la posibilidad de borrar contenido directamente desde la función de búsqueda. Solo es necesario localizar el archivo, seleccionarlo, pulsar ‘Eliminar’ y decidir si también se eliminará de la galería del dispositivo.