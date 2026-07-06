WhatsApp prepara un cambio que hará más fácil identificar quién está en línea

WhatsApp ya está probando el nuevo punto verde que permite ver el estado ‘en línea’ del usuario y que sustituirá al texto que actualmente aparece en la pantalla de información.

La compañía está desplegando en la versión beta de iOS, tras hacerlo en la de Android el mes pasado, el punto verde que indica que el contacto está conectado en ese mismo instante en la aplicación de chat, como informó el medio tecnológico WaBetaInfo.

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Este nuevo desarrollo está centrado en el diseño de la visualización de la información de contacto para sustituir la actualización de estado que se puede leer como Online, y no trae consigo ninguna novedad relacionada cambios en las directrices de privacidad.

De hecho, el estado online en la pantalla de información del usuario, que aparece actualmente indicado como texto o próximamente con el punto verde, se desactiva desde los ajustes de privacidad en la opción ‘Hora de últ. vez y En línea’.

WhatsApp permite activar o desactivar la función. Foto: Getty Images

Según WaBetaInfo, el nuevo indicador visual forma parte de una nueva pestaña de ‘Contactos’ que ayudará a los usuarios a descubrir contactos que estén activos o que hayan estado en línea recientemente.

Por el momento, se desconoce cuándo WhatsApp tiene pensado desplegar el punto verde que indica el estado online del usuario, y, de momento, solo ha aparecido en la versión beta de iOS (26.26.10.72), tras haberlo hecho antes en la de Android.

Esto se suma a otro reciente cambio que incluye el registro para reservar un nombre de usuario a nivel global, aunque el despliegue de la función como tal se realizará en los próximos meses.

Por el momento, se desconoce cuándo WhatsApp tiene pensado desplegar el punto verde que indica el estado online del usuario. Foto: 123RF

La compañía anima a crear un nombre de usuario único, e incluso incorpora en el proceso un generador por si alguien no tiene claro cómo quiere aparecer en la red social. La aprobación del nombre elegido, no obstante, dependerá de que esté disponible.

Con los nombres de usuario, WhatsApp introduce una función solicitada por los propios usuarios del servicio y en la que la compañía lleva trabajando desde 2023. También avanza en la privacidad, algo que considera fundamental para dar control a la gente.

*Con información de Europa Press.