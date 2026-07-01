“Su solicitud de empleo fue aprobada”: el mensaje que llega por WhatsApp y podría ser una estafa

Los ciberdelincuentes han encontrado una nueva forma de captar víctimas mediante mensajes de texto que aparentan ofrecer oportunidades de trabajo. A través de estos SMS, informan a la persona que fue seleccionada para una vacante o que su solicitud de empleo fue aprobada, e incluyen una invitación para continuar el supuesto proceso de contratación por medio de WhatsApp.

Llamadas masivas que dicen “goodbye” antes de colgar: esta es la razón por la que contactan su número de celular

Una vez la persona inicia la conversación, los estafadores intentan ganarse su confianza con la promesa de un empleo rápido o con atractivos beneficios. De acuerdo con las autoridades, el verdadero objetivo es obtener información personal o bancaria, convencer a la víctima de realizar algún pago o lograr que descargue archivos o aplicaciones que pueden comprometer la seguridad de su dispositivo.

Los expertos advierten que estos mensajes suelen ser muy generales y no mencionan el nombre de ninguna empresa ni detalles específicos del cargo. Frases como “Su solicitud de empleo fue aprobada”, “Su perfil fue seleccionado para una vacante” o “Tenemos una oportunidad laboral de medio tiempo para usted” buscan despertar curiosidad para que la persona responda sin verificar si la oferta es legítima.

Las estafas están a la orden del día, y WhatsApp no se queda atrás. Foto: Getty Images

Las autoridades advirtieron que esta modalidad de fraude no solo se presenta mediante mensajes de texto. En algunos casos, los delincuentes realizan llamadas desde números desconocidos y utilizan una grabación para informar sobre una supuesta oferta de trabajo o un proceso de selección. Durante la comunicación, buscan convencer a la persona de seguir una serie de pasos que terminan poniendo en riesgo su cuenta.

Según la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá, uno de los principales objetivos de los estafadores es obtener el código de verificación que la plataforma envía por mensaje de texto. Si la víctima lo comparte, los delincuentes pueden tomar el control de la cuenta y utilizarla para hacerse pasar por ella, contactar a sus familiares o continuar con nuevas estafas.

La nueva estafa de WhatsApp. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

Frente a este panorama, las autoridades recomiendan desconfiar de llamadas o mensajes provenientes de números desconocidos que prometan empleos sin que la persona haya aplicado recientemente a una vacante. También insisten en no agregar esos contactos a WhatsApp, evitar compartir datos personales o financieros y, bajo ninguna circunstancia, entregar los códigos de verificación que llegan por SMS, ya que son de uso exclusivo del titular de la cuenta.