Colombia es un territorio donde los sismos forman parte de la dinámica natural del suelo. Aunque recientemente se ha sufrido un terremotos, réplicas y nuevos sismos, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) explica que el país registra temblores de manera constante y que la mayoría no llega a ser percibida.

Tras el terremoto en Indonesia, Dimar se pronunció sobre la posibilidad de un tsunami en el pacífico colombiano

La explicación está relacionada con la ubicación del territorio y con el movimiento permanente de varias placas tectónicas.

Una actividad que ocurre todos los días

“Gran parte de la actividad sísmica de Colombia se debe a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una extensa franja que rodea el océano Pacífico y concentra la mayor parte de la actividad sísmica y volcánica del mundo” explica el SGC.

El Cinturón de Fuego del Pacífico y el movimiento de cuatro placas explican parte de la actividad sísmica. Foto: Montaje Semana con fotos de Getty Images

El SGC señala que Colombia es “un país sísmicamente muy activo”, debido a la interacción de las placas de Nazca, Cocos, Sudamérica y Caribe. Estos enormes bloques de la superficie terrestre se mueven lentamente y su interacción genera movimientos en diferentes zonas del país.

La entidad explica que esa actividad no comenzó recientemente. De hecho, Colombia registra aproximadamente 2.500 sismos cada mes, aunque una gran parte ocurre con una intensidad tan baja que solamente puede ser detectada por los instrumentos de monitoreo.

¿Por qué algunos temblores se sienten más?

No todos los sismos tienen las mismas características. La profundidad, la ubicación y la magnitud influyen en la manera en que un movimiento puede ser percibido en la superficie.

Por eso, que en un periodo determinado se sientan varios temblores no significa necesariamente que el país esté atravesando una actividad sísmica extraordinaria.

El SGC ha sido enfático en este punto: “Es importante aclarar que no es cierto que ahora haya mayor ocurrencia de sismos que antes; simplemente, somos más conscientes de su ocurrencia, debido a que actualmente existen más recursos y herramientas para detectarlos y difundirlos”.

Sentir varios temblores en poco tiempo no significa que haya aumentado la actividad sísmica en Colombia. Foto: Adobe Stock

Según la entidad, la percepción de que tiembla más también está relacionada con los avances tecnológicos, que permiten detectar más movimientos y difundir la información con mayor rapidez.

Las placas están en movimiento permanente

Una parte fundamental de la explicación está bajo tierra. Las placas tectónicas son grandes bloques de la superficie terrestre que se desplazan lentamente. Cuando interactúan, pueden generar esfuerzos que terminan produciendo sismos.

El SGC explica que Colombia se encuentra en una zona donde confluyen varias de estas placas. Por eso, la actividad sísmica está distribuida en buena parte del territorio nacional.

Además, el país está ubicado en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una extensa región alrededor de ese océano donde existe una importante actividad sísmica y volcánica.