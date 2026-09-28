Adiós al perfil tradicional: LinkedIn revela las habilidades que las empresas están buscando cada vez más en 2026

El mercado laboral está poniendo cada vez más atención en lo que una persona sabe hacer y no únicamente en los títulos que aparecen en su hoja de vida. LinkedIn identificó las habilidades que más están creciendo durante 2026 y encontró cambios que van desde la inteligencia artificial hasta la capacidad de trabajar con otras personas.

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La plataforma construyó su lista ‘Habilidades en auge’ a partir del crecimiento registrado entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025, comparado con el mismo periodo anterior. Para ello tuvo en cuenta tanto las habilidades que los usuarios añadieron a sus perfiles como aquellas presentes entre las personas que consiguieron empleo.

Las habilidades humanas ganan espacio

Aunque la tecnología ocupa un lugar importante, LinkedIn señala que las capacidades para relacionarse y trabajar en equipo también están aumentando su relevancia.

“Las habilidades de liderazgo y gestión de personas, como la colaboración interfuncional, la gestión de equipos y la mentoría, tienen cada vez más demanda”, explica LinkedIn.

El liderazgo y la capacidad de trabajar con otros son cada vez más valorados por las empresas. Foto: Getty Images

La compañía también destaca la comunicación con directivos y otras personas involucradas en las decisiones de una empresa. Entre las capacidades que menciona están la oratoria y la coordinación entre diferentes áreas.

El crecimiento empresarial también pesa

Las compañías no solamente necesitan trabajadores capaces de ejecutar tareas. LinkedIn observa un aumento en habilidades relacionadas con la expansión de los negocios y la generación de ingresos.

“Las habilidades de crecimiento empresarial y de ingresos, como la estrategia de comercialización y el desarrollo empresarial, están cobrando mayor importancia”, señala la plataforma.

En términos sencillos, se trata de capacidades relacionadas con encontrar nuevas oportunidades para un negocio, llegar a nuevos clientes y abrir mercados o canales.

La IA ya no es solo asunto de programación

LinkedIn plantea que el avance de la inteligencia artificial está creando nuevas necesidades dentro de las empresas. La compañía señala que se está produciendo una transición de las primeras pruebas con esta tecnología hacia su aplicación en actividades reales.

“Con la rápida transición de la experimentación a la implementación, la demanda de habilidades técnicas y estratégicas en IA está creciendo”, afirma LinkedIn.

Esto incluye capacidades relacionadas con el desarrollo, la iteración y el despliegue de modelos de IA y aprendizaje automático, es decir, conocimientos para crear estas herramientas, mejorarlas y ponerlas a funcionar.

LinkedIn señala que la inteligencia artificial está ampliando su presencia más allá de la programación. Foto: Getty images / Montaje SEMANA

Entre las habilidades que menciona la plataforma están la ingeniería de prompts, que consiste en formular instrucciones para obtener mejores resultados de una herramienta de IA, y los modelos de lenguaje a gran escala, la tecnología utilizada por sistemas capaces de comprender y generar texto.

Pero LinkedIn también destaca una dimensión empresarial. La inteligencia artificial está entrando en los productos y servicios de las compañías, por lo que aumentan las habilidades necesarias para definir cómo utilizarla dentro de un negocio.

La plataforma señala que también está creciendo la demanda de habilidades de estrategia empresarial en IA, mientras las compañías integran esta tecnología en sus productos, servicios y procesos comerciales principales.

Más atención a los riesgos

LinkedIn también identifica un crecimiento en las capacidades relacionadas con la gestión de riesgos y el cumplimiento de normas.

“Las competencias en gestión de riesgos y cumplimiento normativo (…) ayudan a las empresas a gestionar los riesgos con mayor precisión y eficiencia”, indica la plataforma.

El cambio refleja un mercado laboral en el que las habilidades prácticas tienen un peso creciente. De hecho, LinkedIn señala que uno de cada cinco profesionales en el mundo afirma que no contar con las capacidades adecuadas dificulta su búsqueda de empleo.