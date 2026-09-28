El histórico vuelo de Starship no solo llamó la atención por haber alcanzado por primera vez la órbita terrestre. Durante la transmisión en directo de SpaceX, varios espectadores repararon en una figura alargada de tonalidad azulada que apareció cerca del vehículo y que rápidamente generó preguntas en redes sociales.

Starship consigue su primer vuelo orbital y Elon Musk reaccionó tras el histórico logro

Una figura azul apareció durante la transmisión

En las imágenes compartidas por SpaceX y Elon Musk se observa que, aproximadamente a los 7 minutos y 20 segundos del vuelo, aparece en la parte inferior del encuadre una forma estrecha y alargada, con un tono entre azul y blanco.

El elemento llama especialmente la atención porque, mientras Starship continúa desplazándose, la figura parece conservar durante varios segundos una posición aparentemente estable con respecto a la imagen.

Después, la nave avanza y termina saliendo del campo de visión de la cámara instalada en el vehículo, mientras aquella forma permanece visible durante parte de la secuencia.

La imagen fue suficiente para que algunos espectadores comenzaran a preguntarse qué estaban viendo.

Las redes comenzaron a hablar de una “nave nodriza”

Las capturas y fragmentos de la transmisión empezaron a circular en redes sociales poco después del lanzamiento. Algunos usuarios plantearon que podría tratarse de un objeto no identificado e incluso utilizaron expresiones como “nave nodriza” y “OVNI” para describirlo.

Uno de los usuarios que siguió la transmisión aseguró que la formación podía verse y otros señalaron que no lograban determinar su origen. En la discusión también aparecieron preguntas sobre si podía tratarse de la Estación Espacial Internacional u otro objeto situado a gran distancia.

La figura fue relacionada por usuarios con un “OVNI” y hasta con una posible “nave nodriza”. Foto: SpaceX

Sin embargo, las imágenes por sí solas no permiten establecer qué tan lejos estaba la figura de Starship ni cuál era realmente su tamaño. Por eso, la apariencia que tiene en la transmisión no sirve para concluir que se trataba de una nave u objeto independiente.

¿Qué se sabe oficialmente?

Hasta ahora, SpaceX no ha identificado públicamente la formación que aparece en las imágenes, por lo que cualquier explicación sobre su naturaleza debe presentarse como una posibilidad y no como un hecho confirmado.

Tampoco hay evidencia en las imágenes que permita afirmar que se trató de una nave extraterrestre o de un OVNI en el sentido de un vehículo de origen desconocido.

Lo que sí está confirmado es que Starship atravesó varias etapas importantes durante el vuelo. La nave consiguió alcanzar la órbita terrestre por primera vez y posteriormente desplegó 26 satélites Starlink V3.

El vuelo tuvo otro momento inesperado

La atención sobre la extraña figura coincidió con una misión que ya había presentado una anomalía. Uno de los seis motores de Starship se apagó antes de lo previsto durante el ascenso.

A pesar de ese inconveniente, SpaceX decidió continuar con la maniobra que permitió colocar la nave en órbita. Más tarde, la compañía adelantó el regreso del vehículo y Starship terminó amerizando en el océano Pacífico unas tres horas después del despegue.