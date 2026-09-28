En video: ingeniero civil analizó Resident Evil Requiem y quedó sorprendido por un detalle de sus estructuras

Resident Evil Requiem no solo ha llamado la atención por sus escenarios, criaturas y nivel de detalle. Un ingeniero civil decidió mirar el videojuego desde otra perspectiva y encontró un elemento que le resultó especialmente llamativo: la manera en que fueron representadas las estructuras de concreto destruidas.

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Richard Ortiz, quien comparte en redes sociales contenido relacionado con procesos constructivos, estructuras y concreto, publicó un video en el que analiza una de las escenas del videojuego. Durante la revisión, centró su atención en una estructura que aparece entre los escombros.

El detalle que encontró en los escombros

Ortiz explicó que esperaba encontrar un escenario propio de un videojuego, pero se sorprendió al observar que las vigas incluyen en su interior las barras de acero que normalmente refuerzan este tipo de estructuras.

“Me sorprende lo bien que está diseñado Resident Evil. Acá estoy en una parte en la que tenemos una misión a través de una estructura que ha colapsado”, señaló el ingeniero.

Sobre una de las vigas destruidas, destacó que podía verse el refuerzo interno: “Me llama mucho la atención esta viga que está acá, ya dentro de los escombros, dentro de la historia del juego”.

El profesional también resaltó la presencia de los elementos que mantienen organizado ese acero dentro del concreto. “Tiene su acero de refuerzo con sus flejes. Creo que muy bien el diseño, porque poco pensaríamos que hay un buen modelado del acero refuerzo interno de un concreto armado, y miren que sí”.

Hasta los daños llamaron su atención

El análisis no se quedó únicamente en las vigas. Ortiz señaló que también encontró refuerzo en otros elementos de la estructura.

“Y vemos además que también hay acero de refuerzo en las pantallas, en las losas”, afirmó.

Incluso encontró un aspecto que, desde su conocimiento profesional, podría mejorarse. Según explicó, en una zona de unión entre elementos estructurales debería existir una mayor concentración de refuerzo debido a los esfuerzos que recibe.

Sin embargo, aclaró: “Pero bueno, es un videojuego, no le vamos a exigir tanto”.

El acero expuesto y doblado tras el colapso fue uno de los detalles que más sorprendió a Ortiz. Foto: @ingcivil_enobra

Lo que más le llamó la atención fue la representación de una estructura después de un colapso.

“Miren ahí todo el acero de refuerzo, cómo quedó descubierto y doblado, propio de una estructura que de verdad hubiera colapsado”, comentó.

Finalmente, Ortiz resumió su impresión: “Bastante, bastante me ha sorprendido ya con el detallado del acero de refuerzo que lleva hasta el momento para simplemente ser un videojuego. Muy interesante, la verdad me sorprendió muchísimo”.