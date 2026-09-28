Cómo crear imágenes con inteligencia artificial sin necesidad de instalar aplicaciones extra y en pocos minutos

La inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta cotidiana para millones de personas. Lo que antes podía tomar varios minutos —o incluso horas—, ahora puede resolverse en cuestión de segundos gracias a estos asistentes, que ayudan a escribir textos, resumir información, responder preguntas y realizar otras tareas de forma rápida.

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En los últimos meses, una de las funciones que más ha llamado la atención es la generación de imágenes a partir de una simple descripción escrita. Aunque varias plataformas ofrecen esta posibilidad mediante suscripciones de pago, también existen alternativas gratuitas que pueden utilizarse desde aplicaciones que muchas personas ya tienen instaladas en el celular.

La función que pocos aprovechan de Meta AI

Una de ellas es Meta AI, un asistente integrado en WhatsApp, Instagram, Facebook y Messenger. Se identifica con un círculo azul y permite conversar con el usuario mediante lenguaje natural para resolver consultas, redactar textos o crear imágenes sin necesidad de salir de la aplicación.

La herramienta puede utilizarse en chats individuales y, en algunos casos, también dentro de conversaciones grupales cuando es mencionada.

Así luce Meta AI, el chatbot de inteligencia artificial en WhatsApp. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

Generar una imagen con este asistente no requiere conocimientos de diseño ni aplicaciones adicionales. Basta con escribir una descripción de lo que se quiere ver y la tecnología creará una ilustración basada en esas instrucciones.

Mientras más específica sea la descripción, mayores serán las posibilidades de obtener un resultado cercano a lo que se busca.

Antes de empezar, conviene asegurarse de tener instalada la versión más reciente de WhatsApp, verificar que Meta AI esté disponible en el país donde se encuentra y confirmar que el ícono del círculo azul aparezca en la aplicación.

Logo de la inteligencia artificial de Meta. Foto: SEMANA

Una vez cumplidos esos requisitos, el proceso es sencillo:

Abrir WhatsApp y tocar el ícono de Meta AI para iniciar un chat.

Escribir una descripción clara de la imagen que se desea crear. No es necesario utilizar comandos especiales.

Esperar unos segundos mientras el asistente procesa la solicitud.

La imagen aparecerá dentro del chat y podrá verse, compartirse o descargarse.

La precisión del resultado depende, en buena parte, de las indicaciones que reciba la herramienta. Incluir detalles sobre el escenario, el estilo, los colores, la iluminación o la perspectiva suele ayudar a obtener imágenes más acordes con la idea original.