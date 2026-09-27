Antes de instalar un videojuego en su celular, revise este detalle simple para evitar meterse en serios problemas

El celular dejó de ser un dispositivo destinado únicamente a hacer llamadas, enviar mensajes o revisar redes sociales. En pocos años se convirtió en una de las principales plataformas de entretenimiento del mundo y, para millones de personas, en su opción preferida para jugar en línea.

La estafa que está por todas partes y muchos no detectan: así roban cuentas en cuestión de segundos

La facilidad de acceso, la enorme variedad de títulos disponibles y la posibilidad de jugar en cualquier momento han impulsado el crecimiento del gaming móvil, incluso frente a las consolas y los computadores.

A diferencia de otros dispositivos, el móvil siempre acompaña a su propietario, lo que permite aprovechar pequeños espacios del día.

Sin embargo, antes de instalar un videojuego, conviene tomar algunas precauciones que pueden marcar la diferencia tanto en la experiencia de uso como en la seguridad del dispositivo. Según Entel, una descarga realizada sin verificar ciertos aspectos puede exponer la privacidad del usuario, facilitar el robo de información personal o permitir la instalación de programas maliciosos.

Aunque Google Play y App Store cuentan con filtros para detectar software sospechoso, ninguna plataforma está completamente libre de riesgos. Por eso, especialistas en ciberseguridad recomiendan adoptar algunos hábitos antes de descargar cualquier aplicación.

Proceso que muestra cómo se realiza la descarga de una aplicación. Foto: Getty Images

El primer consejo es instalar los juegos únicamente desde las tiendas oficiales, ya que incorporan mecanismos para identificar amenazas antes de que lleguen a los usuarios. También resulta conveniente elegir títulos desarrollados por empresas reconocidas o recomendados por personas de confianza, y evitar archivos descargados desde páginas desconocidas o enlaces recibidos por mensajes.

Antes de pulsar el botón, también vale la pena revisar la calificación del juego y leer comentarios recientes. Las reseñas suelen alertar sobre fallas frecuentes, publicidad excesiva o solicitudes de permisos que no parecen justificadas.

Otro aspecto que pasa por alto es consultar la política de privacidad y los términos de uso. Estos documentos explican cómo se recopilan y utilizan los datos del usuario, por lo que, si alguna cláusula genera dudas, es recomendable buscar más información antes de continuar.

Usuaria preocupada al ver un peligro en su celular. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

Además, no todos los permisos que solicita una aplicación son indispensables. Lo más recomendable es conceder únicamente aquellos necesarios para que el juego funcione correctamente.

Por último, mantener actualizado el sistema operativo y las aplicaciones instaladas es una medida fundamental. Muchas de esas actualizaciones corrigen vulnerabilidades que podrían ser aprovechadas por ciberdelincuentes para comprometer la seguridad del celular.