¿Qué está pasando con WhatsApp y por qué hay un bloqueo masivo de cuentas? Así puede recuperar el acceso

En los últimos días, varios usuarios han reportado dificultades para ingresar a WhatsApp tras encontrarse con una notificación que indica que su número no puede usar la plataforma. La situación ha generado preocupación, especialmente entre quienes dependen de la aplicación para trabajar y mantener contacto con clientes o equipos.

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Según testimonios recogidos por Noticias Caracol, René Navarro y Karen Carvajalino aseguraron que la suspensión inesperada afectó directamente sus actividades laborales, ya que utilizan WhatsApp para gestionar buena parte de sus comunicaciones diarias.

Aunque recibir este mensaje puede causar alarma, en muchos casos la situación tiene solución. La app permite solicitar una revisión para que la empresa evalúe el motivo de la suspensión y, si corresponde, restablezca el acceso. Lo que muchos desconocen es que este tipo de bloqueos suele estar relacionado con el incumplimiento de las condiciones de uso del servicio.

Uno de los motivos más comunes es el envío de mensajes masivos o automatizados. La compañía considera esta práctica como spam cuando se realiza sin autorización o mediante herramientas externas.

Esto ocurre cuando una cuenta envía el mismo mensaje, o uno muy similar, a un gran número de personas en poco tiempo, especialmente si los destinatarios no tienen guardado el contacto del remitente o no esperaban recibir esa comunicación.

La medida también aplica para quienes utilizan bots, programas o aplicaciones no autorizadas que automatizan el envío de mensajes, las respuestas o la creación de conversaciones.

Mujer mira la pantalla de su celular preocupada. Foto: Getty Images

De acuerdo con las normas, este tipo de comportamientos puede afectar la seguridad y la experiencia de los usuarios. Por eso, sus sistemas pueden detectar estas actividades y aplicar sanciones que van desde una suspensión temporal hasta el bloqueo permanente en los casos más graves o cuando la conducta se repite.

¿Cómo solicitar la recuperación de la cuenta?

En la mayoría de los casos, WhatsApp permite pedir una revisión directamente desde la aplicación. El proceso consiste en seleccionar la opción “Solicitar revisión”, y la empresa suele responder en un plazo de hasta 24 horas.

Si esa alternativa no aparece en la pantalla, significa que la decisión es definitiva y ya no es posible presentar una apelación.

Logo de WhatsApp en el teléfono celular. Foto: NurPhoto via Getty Images

La compañía también aclara que cada solicitud corresponde únicamente al número afectado y que contactar al soporte por otros canales no acelera el proceso. Además, advierte que ningún servicio de terceros puede desbloquear una cuenta suspendida.

Mientras el número permanezca bloqueado, el usuario tampoco podrá acceder a su historial de conversaciones ni a las copias de seguridad hasta que la cuenta sea reactivada.