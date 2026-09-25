Científicos quedaron sorprendidos por lo que hallaron bajo el océano Pacífico: enorme estructura permaneció oculta por años

Los descubrimientos científicos suelen revelar fenómenos que permanecieron ocultos durante décadas e incluso siglos. El océano, uno de los lugares menos explorados del planeta, sigue siendo una fuente constante de hallazgos que transforman la comprensión sobre la Tierra y sus ecosistemas más extremos.

Científicos captan imágenes de cómo una placa tectónica comienza a romperse: la Tierra se fragmenta bajo el Pacífico

Así quedó demostrado con una investigación publicada en la revista Science Advances, en la que un grupo de científicos reportó el descubrimiento de una gigantesca red de cráteres hidrotermales en el fondo del océano Pacífico, considerada la más extensa identificada hasta ahora.

El hallazgo, realizado con vehículos capaces de explorar grandes profundidades, podría cambiar la manera en que se entienden estos ecosistemas submarinos y aportar nuevas pistas sobre los entornos donde pudo surgir la vida en la Tierra.

Kunlun, un gigantesco sistema bajo el Pacífico

El sistema hidrotermal, bautizado como Kunlun, está ubicado cerca de la fosa de Mussau. Allí se identificaron 20 enormes cráteres que alcanzan hasta 130 metros de profundidad y que, en conjunto, cubren una superficie de 11,1 kilómetros cuadrados, más de cien veces mayor que la del conocido campo hidrotermal Ciudad Perdida.

La región se encuentra al noreste de Papúa Nueva Guinea, donde apenas comienza a desarrollarse la subducción entre las placas Carolina y del Pacífico. Según los investigadores, este proceso avanza de sur a norte: mientras el sector sur ya presenta señales claras de subducción, el norte permanece casi inactivo, lo que convierte a la zona en un laboratorio natural para estudiar cómo nacen estas estructuras geológicas.

El sistema RiP instalado en el sumergible Fendouzhe que se utilizó para realizar mediciones de espectroscopia. Foto: Science Adviser

Durante la expedición, el vehículo exploró cuatro de las principales chimeneas hidrotermales del sistema: Laoshan, Zhushan, Luhuitou y Wenhai. Allí encontró restos de rocas carbonatadas fracturadas y brechas explosivas que indican que estas formaciones surgieron tras grandes explosiones submarinas.

La actividad hidrotermal se concentra principalmente en los bordes de los cráteres, donde fluidos ricos en minerales emergen a través de grietas y pequeños conductos. Aunque forman parte del mismo campo, cada sistema funciona de manera independiente y cuenta con numerosas fosas y respiraderos de menor tamaño.

Los científicos también detectaron fluidos con altas concentraciones de hidrógeno, cuyo flujo anual representa más del 5 % del hidrógeno abiótico submarino estimado a nivel mundial.

Este tipo de sistemas se forma cuando el agua de mar penetra la corteza oceánica, se calienta al entrar en contacto con el manto terrestre y vuelve al océano cargada de minerales, dando origen a las características fuentes hidrotermales submarinas.

Chimenea de Laoshan donde se detectó la presencia de especies como camarones alvinocáridos, langostas enanas y anémonas de mar. Foto: Science Adviser

Un hallazgo clave para entender el origen de la vida

El descubrimiento refuerza la hipótesis de que estos ambientes pudieron desempeñar un papel fundamental en el origen de la vida. El suministro constante de hidrógeno y minerales crea condiciones propicias para que ocurran procesos químicos primitivos y, debido a su enorme tamaño y estabilidad, Kunlun amplía los posibles escenarios donde pudieron aparecer las primeras formas de vida.

A pesar de las condiciones extremas, el campo hidrotermal alberga un ecosistema diverso. En él habitan camarones, cangrejos, anémonas y gusanos tubícolas, especies que obtienen energía mediante la quimiosíntesis, sin depender de la luz solar.