Google Fotos cambia la forma de guardar fotos en el celular: llega nueva función para ocultar información sensible

Para muchas personas, el celular se ha convertido en el lugar donde quedan guardados algunos de los momentos más importantes de la vida: viajes, cumpleaños, documentos, capturas de pantalla y recuerdos familiares que serían difíciles de recuperar si el dispositivo se pierde o deja de funcionar.

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En ese contexto, Google Fotos se ha consolidado como una de las aplicaciones más útiles para organizar y proteger ese contenido, aunque muchos usuarios aprovechan solo una parte de sus capacidades.

Disponible para teléfonos Android y iPhone, la plataforma permite almacenar fotos y videos en la nube, lo que hace posible conservar los archivos incluso si el celular se cambia, se daña o es robado, siempre que la copia de seguridad esté activada.

Más allá de funcionar como una galería, la aplicación incorpora herramientas que facilitan encontrar imágenes entre miles de archivos acumulados durante años.

Ahora, Google anunció una serie de novedades que buscan hacer la experiencia más práctica, mejorar la privacidad y ampliar las opciones de edición.

Logo de Google Fotos en el celular. Foto: Getty Images

Entre las funciones más llamativas está Redact Pen, una herramienta que permite ocultar información sensible en las imágenes de forma rápida. Con ella es posible cubrir datos como direcciones, matrículas o cualquier otro elemento privado simplemente marcando esa zona de la fotografía.

La compañía también amplió la disponibilidad de Wardrobe, un armario digital que organiza prendas y accesorios a partir de las fotos del usuario para crear ideas de estilo e inventarios.

Esta función, que inicialmente estaba disponible únicamente en Estados Unidos, ahora comenzará a llegar a más usuarios en Brasil e India.

Las novedades también incluyen 15 nuevas plantillas de Remix para Android e iOS, disponibles en algunos países y para mayores de 18 años, además de mejoras en Fotos en Gemini Spark, una función exclusiva para suscriptores elegibles de Google AI Pro y Ultra en Estados Unidos.

Persona sorprendida mirando su celular. Foto: Getty Images/iStockphoto

En materia de edición, Google renovó la herramienta de marcado al permitir ajustar el grosor del lápiz y del marcador, además de incorporar nuevas tipografías para personalizar los textos sobre las imágenes.

A esto se suma Moods, un nuevo filtro disponible en la pestaña Crear que combina varios efectos para dar a las fotografías una apariencia inspirada en las cámaras antiguas, ofreciendo un acabado de estilo vintage con un solo toque.

La compañía explicó que estas funciones comenzarán a llegar de forma paulatina a los dispositivos Android en todo el mundo, por lo que su disponibilidad dependerá de la versión de la aplicación y de la región en la que se encuentre cada usuario.