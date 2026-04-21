Adiós a las imperfecciones: Google Fotos lanza su nuevo sistema de retoque que permite editar imágenes en pocos pasos

Google Fotos se ha consolidado como una de las aplicaciones más completas para almacenar, organizar y editar imágenes. En los últimos años, la plataforma ha dado un salto importante gracias a la integración de inteligencia artificial (IA), con actualizaciones que buscan facilitar la edición, mejorar la organización y ofrecer una experiencia más intuitiva.

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Así las cosas, ha implementado nuevas herramientas de retoque en el editor de imágenes de Google Fotos, que permiten realizar correcciones rápidas y sutiles en retratos. Con estas funciones, es posible eliminar imperfecciones, refinar la textura de la piel, iluminar los ojos o blanquear los dientes.

La compañía busca facilitar a los usuarios la posibilidad de lograr que sus fotografías reflejen mejor cómo se sienten en el momento. Para ello, ofrece opciones que permiten retocar el rostro de manera sencilla y discreta, corrigiendo pequeños detalles.

La inteligencia artificial impulsa el nuevo retoque facial en Google Fotos

En este contexto, ha incorporado nuevas herramientas dentro del editor de Google Fotos enfocadas en mejorar imágenes en las que aparecen rostros. Estas incluyen opciones de retoque, suavizado y ajustes específicos en zonas como el contorno de ojos, iris, dientes, cejas y labios.

Google incorporó nuevas herramientas de retoque en el editor de Google Fotos. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Según explicó la tecnológica en un comunicado, estas funciones de “Retoque” se encuentran disponibles en el menú de “Herramientas” y “Acciones” al momento de editar una imagen. Para utilizarlas, basta con seleccionar el rostro en la fotografía y elegir la herramienta deseada.

Una vez aplicada, el editor realiza los cambios de forma inteligente. No obstante, los usuarios pueden ajustar la intensidad del efecto para adaptarlo a sus preferencias.

Estas funciones permiten realizar ajustes rápidos y sutiles en retratos. Foto: Getty Images

De este modo, las herramientas permiten mejorar detalles como la textura de la piel, el brillo de los ojos o el tono de los dientes, disimulando imperfecciones de forma natural.

Estas nuevas funciones de retoque ya comenzaron a implementarse a nivel global, aunque su llegada será progresiva. Estarán disponibles en la aplicación de Google Fotos para dispositivos Android con al menos 4 GB de memoria RAM y sistema operativo Android 9.0 o superior.

*Con información de Europa Press.