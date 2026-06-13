Cayó en una estafa por WhatsApp sin darse cuenta: así pueden vaciar sus cuentas bancarias con un simple mensaje

Es probable que algún familiar, amigo o conocido haya estado a punto de ser víctima de una estafa a través de WhatsApp o, incluso, haya caído en las trampas de delincuentes que constantemente buscan obtener información sensible de los usuarios.

Aunque este problema no es nuevo y lleva años afectando a millones de personas, el avance de la tecnología ha permitido que los métodos utilizados por los estafadores sean cada vez más sofisticados y difíciles de detectar.

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Al tratarse de una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas en el mundo, WhatsApp se ha convertido en un objetivo atractivo para los ciberdelincuentes. A través de esta plataforma circulan documentos, fotografías, videos, archivos y otros datos que pueden resultar valiosos para quienes buscan cometer fraudes.

En este contexto, identificar las estrategias más frecuentes de los estafadores es fundamental para no caer en sus trampas. De acuerdo con el portal Computer Hoy, hay señales que permiten reconocer un intento de fraude, aunque a menudo pasan desapercibidas para los usuarios.

Entre ellas se encuentran los mensajes enviados por supuestos familiares o amigos que solicitan ayuda urgente, textos con errores de redacción, ofertas o premios demasiado buenos para ser ciertos y enlaces de procedencia dudosa.

Las estafas a través de WhatsApp continúan siendo una de las principales amenazas para los usuarios de la aplicación. Foto: Getty Images / Meta - WhatsApp

Asimismo, es habitual que los hackers intenten generar una sensación de urgencia para presionar a sus víctimas, pidan compartir mensajes con otros contactos o soliciten información personal, datos bancarios y códigos de verificación. Ante cualquiera de estas situaciones, lo más recomendable es comprobar la autenticidad de la información antes de tomar cualquier decisión.

Los riesgos de no identificar una estafa a tiempo

Las consecuencias de una estafa en WhatsApp pueden ir mucho más allá de una simple molestia. Entre los riesgos se encuentran el robo de dinero, la apropiación de datos personales, el acceso no autorizado a cuentas bancarias y redes sociales, e incluso la pérdida del control de la propia cuenta de la aplicación.

WhatsApp se ha convertido en el blanco de ataque para múltiples fraudes y estafas. Foto: Getty Images

Si un internauta llega a ser víctima de este tipo de fraude, es importante actuar de inmediato: bloquear al remitente, cambiar las contraseñas comprometidas, activar la verificación en dos pasos y contactar a la entidad financiera en caso de haber compartido información bancaria.

Los ciberdelincuentes suelen recurrir a técnicas de manipulación psicológica basadas en el miedo, la confianza o la urgencia para lograr que las personas actúen sin reflexionar.

Si bien las modalidades evolucionan constantemente, la mayoría de los fraudes mantienen patrones similares que permiten detectarlos antes de que causen daños. Por ello, mantenerse informado y actuar con precaución sigue siendo la mejor herramienta para protegerse.