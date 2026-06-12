Expertos hacen llamado y piden no cometer este error al pagar con tarjeta o celular: podría causarle problemas

La digitalización ha transformado numerosos aspectos de la vida cotidiana, entre ellos la forma en que las personas realizan sus compras y pagos. Actualmente, cada vez más usuarios prefieren utilizar tarjetas de crédito o débito para adquirir productos y servicios, dejando en segundo plano el uso del efectivo.

Mientras retira dinero del cajero automático, podría ser víctima de una estafa millonaria si comete este error común

Aunque el dinero en efectivo sigue siendo una alternativa válida, con el paso de los años ha perdido protagonismo debido a la comodidad que ofrecen los medios de pago electrónicos. Pagar con tarjeta permite completar una transacción en cuestión de segundos, sin necesidad de llevar grandes cantidades de dinero, buscar cambio o acudir constantemente a un cajero automático.

Además, la expansión de los pagos sin contacto (contactless) ha agilizado aún más las compras en supermercados, restaurantes, estaciones de servicio y otros establecimientos comerciales.

Sin embargo, aunque se trata de una práctica cada vez más habitual, es importante tener en cuenta algunas recomendaciones de seguridad. Si bien la tecnología contactless permite realizar pagos simplemente acercando la tarjeta al datáfono mediante radiofrecuencia, ofreciendo mayor rapidez y comodidad, también plantea nuevos desafíos para la protección del dinero de los usuarios.

Por ello, entidades como el Banco de España insisten desde hace años en la importancia de comprobar siempre el importe que aparece en la pantalla del datáfono antes de efectuar el pago, incluso cuando se trata de compras de bajo valor.

Los medios de pago electrónicos han ganado terreno frente al efectivo por su practicidad y rapidez. Foto: Getty Images

Asimismo, aunque muchas personas suelen rechazar el comprobante de pago, los expertos recomiendan verificar previamente que el monto cobrado sea correcto. La popularización de los pagos contactless, que en muchas ocasiones no requieren introducir el PIN, ha llevado a que numerosos usuarios realicen las transacciones de forma automática, sin prestar suficiente atención al importe, lo que puede derivar en errores difíciles de solucionar posteriormente.

¿Cómo proteger los pagos con tarjeta?

Los especialistas señalan que mantener ciertos hábitos de seguridad puede ayudar a detectar errores e incluso prevenir posibles fraudes. Por ello, cuando realice un pago sin contacto, es recomendable revisar el valor que aparece en la pantalla del terminal antes de acercar la tarjeta y confirmar que coincide con el valor de la compra.

Además, solicitar o conservar el comprobante de pago puede ser útil para llevar un mejor control de los gastos.

Las tarjetas permiten realizar transacciones rápidas sin necesidad de buscar cambio o acudir a cajeros automáticos. Foto: Getty Images/iStockphoto

También se aconseja guardar el ticket de compra, ya sea en formato físico o electrónico, dado que permitirá comprobar posteriormente que el importe cargado a la tarjeta coincide con el de la operación realizada.

Del mismo modo, revisar periódicamente los movimientos de la cuenta bancaria ayuda a identificar cargos inesperados y a mantener un seguimiento detallado de las transacciones.

Como medida adicional de protección, los expertos recomiendan consultar con la entidad financiera la posibilidad de activar alertas por SMS o notificaciones automáticas cada vez que se registre un cargo en la tarjeta. De esta manera, cualquier movimiento no autorizado podrá detectarse con mayor rapidez y gestionarse oportunamente.