Suscribirse

Finanzas

¿Pueden rechazarle los pagos en Colombia? Estas son las causas más comunes

Las personas deben conocer las razones principales por las cuales se rechaza un pago.

Redacción Economía Revista Semana

Redacción Economía Revista Semana

Periodistas con larga experiencia en información económica, finanzas personales, bolsas de valores, asuntos macroeconómicos y fiscales del país.

17 de septiembre de 2025, 9:04 p. m.
Mantener controles estrictos en cajas y pagos garantiza la seguridad económica del comercio.
En algunos casos se realizan el rechazo de los pagos debido a los controles estrictos para garantizar la seguridad económica del comercio. | Foto: 123RF

El sistema financiero de Colombia reporta miles de transacciones a diario, provenientes de los diversos mercados con los que cuenta la nación.

Sin embargo, las personas pueden sufrir el rechazo de sus pagos por diferentes razones. Es importante señalar que los comercios se rigen por ciertos parámetros con el objetivo de evitar delitos o posibles estafas.

Contexto: Dinero en efectivo: esta es la cantidad máxima que puede portar una persona

Los pagos que se realizan en el país pueden clasificarse en tres tipos: en efectivo, mediante transacciones electrónicas o por pago con tarjetas de crédito o débito.

En el primer caso, los comercios del país pueden rechazar el pago si sospechan que un billete es falso o si este no cumple con las condiciones mínimas para ser utilizado.

El uso de monedas para efectuar pagos, también es una práctica común.
El uso de monedas para efectuar pagos, también es una práctica común. | Foto: 123 Rf

A través del portal del Banco de la República se pueden consultar las especificaciones de los ejemplares que circulan en el país, así como los lineamientos para los billetes que estén rotos o sucios.

Se debe señalar que en Colombia solo se aceptan pagos en efectivo en pesos colombianos, por lo cual no se reciben pagos en moneda extranjera.

Adicionalmente, algunos comercios establecen límites de dinero para las operaciones en efectivo por razones de seguridad. En estos casos, se puede contar con el acompañamiento de las autoridades o con opciones de pago por medios virtuales.

En cuanto a las transacciones electrónicas, los encargados de recibir los pagos en los comercios deben verificar que el dinero ingrese correctamente a sus cuentas. Por esta razón, pueden retener los productos o servicios hasta que se garantice la llegada de los fondos.

Las billeteras digitales y las aplicaciones virtuales han emitido alertas sobre falsos comprobantes que simulan transferencias que nunca llegan al destinatario, causando pérdidas a los establecimientos.

Durante las operaciones por medio de dispositivos móviles, se recomienda guardar los comprobantes de pago o tenerlos a mano al momento de reclamar los productos.

Contexto: Revelan estafa por medio de las tarjetas de crédito; los delincuentes le desocupan su cuenta en segundos: “Nunca vayan a confiarse”

Para las compras por internet, algunos comercios solo aceptan determinadas tarjetas de crédito, por lo que el pago puede ser rechazado a pesar de contar con los fondos disponibles.

Cuentas bancarias
Los comercios solicitan información adicional para los pagos. | Foto: Getty Images

Asimismo, el pago puede ser rechazado por falta de información del comprador. En algunas páginas se requiere que las personas suministren datos de contacto o información para el envío de los productos.

En el caso de las tarjetas de crédito, las transacciones pueden ser rechazadas por falta de fondos, por errores en la información suministrada o por medidas de seguridad al detectarse operaciones que se consideren fuera de los parámetros habituales.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “El descertificado es Petro, no el país”: César Gaviria lanza duras críticas contra el mandatario por “las concesiones a criminales”

2. Agónico gol de Van Dijk salvó a Liverpool ante Atlético de Madrid en Champions: Simeone acabó furioso

3. Candidata de ‘Miss Universe Colombia’ recibió fuerte comentario por parte de una de sus compañeras; esta fue su respuesta

4. El DHS le pide a los medios y “grupos izquierdistas” que le pongan fin a la “demonización” de los agentes de ICE y otros. Esto argumentan

5. Venezuela inicia ejercicios militares en isla del Caribe en respuesta a EE. UU.: “Vamos a implementar acciones de guerra electrónica”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

PagosRechazo Pagos a través de InternetPagos con tarjeta

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.