Starlink sorprendió con un anuncio inesperado por los incendios en Madrid, España

Ante la magnitud de los incendios forestales que han devastado más de 77.000 hectáreas en el centro de España, la comunicación se ha convertido en una herramienta vital para la supervivencia. Con múltiples comunidades aisladas, la infraestructura de telecomunicaciones terrestre ha enfrentado graves interrupciones. En este contexto, la compañía Starlink anunció una medida excepcional para restablecer la comunicación en las zonas más afectadas.

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Un puente de comunicación en zonas de desastre

La iniciativa busca que los ciudadanos de las regiones afectadas en Madrid, Ávila y Toledo no pierdan el contacto con sus seres queridos ni con los servicios de emergencia. Esta ayuda está dirigida específicamente a los usuarios de las operadoras Movistar y MasOrange que se encuentren en los perímetros alcanzados por el fuego.

A través de su cuenta oficial en la red social X, la empresa Starlink informó sobre esta activación:

“Starlink Mobile está proporcionando conectividad gratuita a los clientes de @MASORANGE_ES y @movistar_es en las regiones afectadas por los incendios forestales cerca de Madrid”.

Asimismo, la organización subrayó el alcance de esta medida para la sociedad civil:

“Las familias, comunidades y empresas con smartphones LTE compatibles ahora pueden mantenerse conectadas a través de SMS incluso si las redes terrestres no están disponibles y los teléfonos de los clientes se conectarán automáticamente a Starlink Mobile”.

Satélites que actúan como antenas móviles

Para lograr esta conexión sin necesidad de equipos especiales, se utiliza una tecnología denominada direct-to-cell. En términos sencillos, esto significa que los satélites que orbitan a baja altura funcionan como torres de telefonía ubicadas en el espacio, lo que permite que un teléfono convencional detecte la señal satelital cuando desaparece la cobertura de las antenas terrestres.

Los celulares compatibles podrán conectarse a satélites sin instalar aplicaciones. Foto: Getty Images

Una de las principales ventajas de este sistema es que el usuario no necesita instalar ninguna aplicación ni configurar antenas externas en su vivienda, ya que la conexión se establece de forma autónoma. Sin embargo, se ha aclarado que la eficacia del servicio depende de contar con una visión despejada del cielo, sin obstáculos que bloqueen la señal proveniente del espacio.

Es fundamental tener en cuenta que este servicio gratuito tiene un alcance específico. A diferencia del internet satelital convencional de la empresa, esta modalidad de emergencia se limita exclusivamente al envío y la recepción de mensajes de texto (SMS). Esto significa que no será posible navegar por sitios web, utilizar aplicaciones de mensajería instantánea que requieran datos ni realizar llamadas de voz.