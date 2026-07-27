Robo de identidad a un solo clic: la información que nunca debería compartir al registrarse en una aplicación

Cada vez que una persona se registra en una aplicación, red social o plataforma digital, debe proporcionar cierta información básica para crear una cuenta. En la mayoría de los casos, solo debe ingresar un correo electrónico, elegir un nombre de usuario y establecer una contraseña segura para acceder al servicio.

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Sin embargo, algunas solicitudes de información deben encender las alertas. Según Jonatan Quiñones Reyes, docente de la Fundación Universitaria Horizonte, es importante desconfiar cuando una aplicación solicita datos personales o financieros, así como permisos para acceder a funciones del dispositivo, como la cámara, el micrófono, la ubicación o los contactos, especialmente si estos no son indispensables para su funcionamiento.

Antes de proporcionar cualquier dato, lo mejor es preguntarse si realmente la aplicación necesita esta información para funcionar. Si la respuesta no es clara, expertos recomiendan investigar antes de aceptar los permisos o compartir datos.

Detectan apps que permiten el acceso a cuentas bancarias sin permiso. Foto: Getty Images

Además, es importante recordar que ningún servicio gratuito es completamente “gratis”: en muchos casos, su modelo de negocio se basa en la recopilación de información de los usuarios, por lo que siempre es fundamental conocer qué datos se están entregando a cambio del servicio.

¿Cómo identificar si una página web, app o herramienta gratuita es confiable?

Existen varios indicadores que permiten evaluar la confiabilidad de un servicio digital:

Verificar que la dirección web sea la oficial y utilice conexión segura (HTTPS).

Descargar aplicaciones únicamente desde tiendas oficiales como Google Play o App Store.

La era digital ha dado paso a la creación de aplicaciones que no son tan seguras como los usuarios piensan. Foto: Getty Images

Revisar la reputación del desarrollador, las calificaciones y comentarios de otros usuarios.

Leer las políticas de privacidad para conocer qué datos recopilan y cómo serán utilizados.

Desconfiar de páginas con exceso de publicidad, errores ortográficos, ofertas demasiado atractivas o solicitudes de permisos innecesarios.

Muchas plataformas recopilan información adicional para crear perfiles de comportamiento, identificar hábitos de consumo, personalizar la publicidad, desarrollar nuevos servicios y optimizar sus algoritmos. En algunos casos, estos datos también pueden compartirse con empresas afiliadas o terceros autorizados, siempre que el usuario haya aceptado las políticas de privacidad y el tratamiento de sus datos personales.

Expertos lo confirman: rechazar las llamadas ‘spam’ puede ser un error garrafal para su seguridad

Aunque muchas organizaciones cumplen con la normativa vigente en materia de protección de datos, es importante que los usuarios sean conscientes de que cada dato que comparten amplía su huella digital y puede ser utilizado con distintos fines durante largos periodos de tiempo.

¿Cómo evitar caer en manos de los ciberdelincuentes?

En términos generales, el experto afirma que la mejor estrategia de ciberseguridad es asumir que toda la información publicada o compartida en internet puede permanecer disponible durante años. Por ello, la prevención y el uso responsable de la tecnología continúan siendo la principal línea de defensa frente a las amenazas digitales.

Los ciberdelincuentes crean apps maliciosas para poder robar datos personales. Foto: Getty Images

Entre las recomendaciones más importantes se encuentran: