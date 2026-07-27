La perforación más profunda en la Antártida reveló un misterio oculto durante más de un millón de años

La Antártida se distingue como uno de los entornos más extremos y enigmáticos del planeta. Aunque es el cuarto continente más grande del mundo, permanece cubierto de hielo durante casi todo el año y carece de habitantes permanentes, debido a las condiciones climáticas, marcadas por temperaturas que suelen oscilar entre los -10 °C y los -30 °C, además de un ambiente muy seco con escasas precipitaciones.

El hallazgo de una supercomputadora que enciende alarmas: el hielo de la Antártida ya cruzó su peor punto de quiebre

A pesar de estas condiciones, el continente recibe de forma temporal a científicos que participan en misiones de investigación y conservación ambiental. Estas expediciones son posibles gracias al Tratado Antártico, que regula el uso pacífico del territorio y coordina la labor científica entre distintos países.

La región alberga cerca del 90 % del hielo terrestre y aproximadamente el 70 % de las reservas de agua dulce del planeta. Además, el continente desempeña un papel fundamental para comprender la evolución del cambio climático y los procesos que afectan al equilibrio ambiental de la Tierra.

Los científicos combinaron imágenes satelitales con análisis del flujo de hielo para cartografiar el terreno bajo la Antártida. Foto: DW

Uno de los proyectos más destacados en este campo es el Proyecto Europeo de Muestreo de Hielo en la Antártida (EPICA, por sus siglas en inglés), una iniciativa internacional que, tras varios años de perforación, completó recientemente su descenso con el objetivo de obtener datos que permitan comprender mejor el clima del pasado y mejorar las proyecciones sobre el cambio climático futuro.

El proyecto Beyond EPICA - Oldest Ice forma parte de la iniciativa científica EPICA y tiene como objetivo recuperar el hielo más antiguo conocido de la Tierra. A través de su análisis, los investigadores esperan reconstruir la historia del clima y de la atmósfera del planeta durante los últimos 1,2 millones de años.

Los investigadores esperan reconstruir la historia del clima y la atmósfera de la Tierra de los últimos 1,2 millones de años. Foto: Getty Images

Para alcanzar este propósito, el equipo científico realizó una perforación de aproximadamente 2.800 metros de profundidad en Little Dome C, una de las zonas más remotas e inaccesibles de la Antártida Oriental. La perforación llegó hasta el lecho rocoso, permitiendo acceder a capas de hielo formadas hace cientos de miles de años que permanecían preservadas bajo casi tres kilómetros de hielo.

Durante los últimos 316 metros de la perforación, los expertos observaron un comportamiento inesperado del hielo. El estudio permitió describir con mayor precisión la zona de contacto entre la capa de hielo y el continente, un área poco explorada hasta ahora. Al igual que los anillos de crecimiento de un árbol, cada estrato de hielo conserva información sobre la composición química de la atmósfera.

El equipo científico realizó una perforación de aproximadamente 2.800 metros de profundidad en Little Dome C. Foto: Getty Images/iStockphoto

Uno de los hallazgos más llamativos fue la identificación de una franja de 212 metros de espesor en la que desaparece la estratificación habitual y los cristales de hielo alcanzan varios centímetros de tamaño. Además, las mediciones de conductividad eléctrica registraron variaciones bruscas y sin un patrón claro relacionado con las capas de hielo, un fenómeno que, por ahora, los investigadores no han logrado explicar.

En los metros finales, justo antes de alcanzar la roca madre, los científicos recuperaron sedimentos, grava y otros materiales subglaciales que habían permanecido atrapados bajo el hielo durante milenios. Estas muestras, consideradas poco frecuentes, podrían aportar información inédita sobre la historia de la Antártida.

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El proyecto Beyond EPICA reúne a especialistas de 12 instituciones y cuatro organizaciones externas de diez países europeos y está coordinado por el profesor Carlo Barbante, de la Universidad Ca’ Foscari de Venecia y del Instituto de Ciencias Polares del Consejo Nacional de Investigación de Italia (ISP-CNR).