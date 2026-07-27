¿A qué hora se verá en Colombia el eclipse de agosto que oscurecerá el cielo durante varios minutos?

El próximo 12 de agosto será una fecha especial para los aficionados a la astronomía. Ese día ocurrirá uno de los eclipses solares más destacados de los últimos años, un fenómeno que atraerá la atención de millones de personas en distintas partes del mundo.

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Según informó la NASA, el eclipse total de Sol podrá observarse en Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia, el océano Atlántico, España y una pequeña zona de Portugal. En otros lugares del hemisferio norte, como Estados Unidos, Canadá, gran parte de Europa y el noroeste de África, el evento será visible de forma parcial.

En algunas regiones de Europa y África, el eclipse coincidirá con el atardecer, lo que permitirá contemplar una imagen poco habitual: el Sol parcialmente cubierto mientras desaparece en el horizonte. Sin embargo, este fenómeno no podrá verse desde Colombia.

Eclipse solar del 12 de agosto no se verá en Colombia. Foto: Getty Images

Pese a ello, los colombianos sí tendrán la oportunidad de disfrutar de otro evento astronómico pocas semanas después. Se trata del eclipse lunar parcial previsto entre la noche del 27 de agosto y la madrugada del 28 de agosto, que será visible en Europa, Asia occidental, África, América del Norte, América del Sur, así como en amplias zonas de los océanos Pacífico, Atlántico e Índico, además de la Antártida.

De acuerdo con el portal especializado Time and Date, en Bogotá el eclipse comenzará a las 8:23 p. m. del 27 de agosto, alcanzará su punto máximo a las 11:12 p. m., con una magnitud de 0,930, y finalizará a las 2:01 a. m. del 28 de agosto. En total, el espectáculo tendrá una duración de 5 horas y 38 minutos.

Durante este fenómeno, la sombra de la Tierra cubrirá únicamente una parte de la Luna, por lo que el satélite natural no desaparecerá por completo del cielo. Aun así, una parte importante de su superficie quedará oscurecida, ofreciendo un espectáculo que podrá apreciarse a simple vista siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.

Aunque Colombia no verá el eclipse solar, agosto traerá otro evento astronómico imperdible. Foto: Getty Images

A diferencia de un eclipse lunar total, en esta ocasión no habrá ningún lugar del planeta desde donde la Luna se observe completamente cubierta por la sombra terrestre.

Además de Colombia, el eclipse lunar parcial podrá verse desde ciudades como: