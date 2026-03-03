Eclipse total de hoy, 3 de marzo: las primeras imágenes de la ‘luna roja’ que dejó el fenómeno astronómico

Uno de los eventos astronómicos más llamativos del año —y especialmente del mes— se vivió en la madrugada de este 3 de marzo, cuando la Luna se tiñó de rojo en varias regiones del mundo a causa de un eclipse lunar total. Este fenómeno ocurre cuando la Tierra se interpone exactamente entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre el satélite natural.

Durante ese momento, la Luna deja de recibir luz solar directa y adquiere un característico tono rojizo, razón por la cual también se le conoce popularmente como “Luna de sangre”.

Tras el fenómeno, las primeras imágenes del eclipse no tardaron en circular en redes sociales, donde usuarios de distintos países compartieron fotografías de la Luna teñida de rojo, dejando registro de uno de los espectáculos astronómicos más impactantes del año.

Las mejores imágenes de la ‘luna de sangre’ de este 3 de marzo

Así se vivió el eclipse lunar total de marzo

Miles de personas esperaban con expectativa este espectáculo celeste que, según los expertos, puede ocurrir como máximo dos veces al año. En esta ocasión, la fase de totalidad fue visible al atardecer en el este de Asia y Australia; durante toda la noche en el Pacífico; y en la madrugada en América del Norte, América Central y el extremo occidental de América del Sur. En Asia central y buena parte de Sudamérica el eclipse solo pudo apreciarse de manera parcial, mientras que en África y Europa no fue visible.

De acuerdo con la NASA, la fase total comenzó a las 6:04 a. m. (hora del Este, 11:04 UTC) y tuvo una duración aproximada de una hora.

El próximo eclipse lunar será el 28 de agosto de 2026. Foto: Hindustan Times via Getty Images

Así las cosas, se convirtió en la oportunidad perfecta para los aficionados y amantes de este tipo de eventos celestiales. A diferencia de un eclipse solar, que puede resultar más delicado para la salud visual, en esta ocasión no fue necesario utilizar equipos especiales como gafas o telescopios para disfrutar del fenómeno.

Por otro lado, para quienes no tuvieron la posibilidad de observar el eclipse en esta oportunidad, se prevé que el próximo ocurra el 28 de agosto; sin embargo, se estima que será únicamente de manera parcial.