Astronomía

Eclipse total de hoy, 3 de marzo: las primeras imágenes de la ‘luna roja’ que dejó el fenómeno astronómico

El impresionante fenómeno astronómico pudo observarse a simple vista, sin necesidad de equipos especiales, en diversas regiones del mundo.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
3 de marzo de 2026, 7:58 a. m.
Así se vio este 3 de marzo el eclipse lunar total en algunos países del mundo.
Así se vio este 3 de marzo el eclipse lunar total en algunos países del mundo. Foto: Getty Images

Uno de los eventos astronómicos más llamativos del año —y especialmente del mes— se vivió en la madrugada de este 3 de marzo, cuando la Luna se tiñó de rojo en varias regiones del mundo a causa de un eclipse lunar total. Este fenómeno ocurre cuando la Tierra se interpone exactamente entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre el satélite natural.

Durante ese momento, la Luna deja de recibir luz solar directa y adquiere un característico tono rojizo, razón por la cual también se le conoce popularmente como “Luna de sangre”.

Tras el fenómeno, las primeras imágenes del eclipse no tardaron en circular en redes sociales, donde usuarios de distintos países compartieron fotografías de la Luna teñida de rojo, dejando registro de uno de los espectáculos astronómicos más impactantes del año.

Las mejores imágenes de la ‘luna de sangre’ de este 3 de marzo

Así se vivió el eclipse lunar total de marzo

Miles de personas esperaban con expectativa este espectáculo celeste que, según los expertos, puede ocurrir como máximo dos veces al año. En esta ocasión, la fase de totalidad fue visible al atardecer en el este de Asia y Australia; durante toda la noche en el Pacífico; y en la madrugada en América del Norte, América Central y el extremo occidental de América del Sur. En Asia central y buena parte de Sudamérica el eclipse solo pudo apreciarse de manera parcial, mientras que en África y Europa no fue visible.

Tecnología

Científicos no salen del asombro tras descubrir bajo la Antártida una nueva criatura marina que permaneció oculta durante años

Tecnología

El botón del aire acondicionado que nunca debe olvidar oprimir antes de usarlo para enfriar más rápido sin gastar más energía

Tecnología

Las polémicas razones detrás de la campaña ‘QuitGPT’ que fomenta la cancelación de suscripciones a ChatGPT

Tecnología

¿Por qué la Luna se volverá roja este 3 de marzo?

Tecnología

No haga esto mientras usa la air fryer porque podría aumentar significativamente el consumo de energía en su casa

Tecnología

¿Se extinguirán los hombres? Científicos alertan sobre un problema inmediato asociado al envejecimiento

Tecnología

Un espectáculo de luces iluminará el cielo en la segunda semana de marzo: fecha y claves para no perderse este evento astronómico

Tecnología

Eclipse lunar total hoy: fecha, a qué hora verlo y todo lo que debe saber sobre el fenómeno astronómico

Tecnología

Llega la ‘luna de sangre’ a Colombia: a qué hora y cuándo ver el impresionante eclipse total en marzo de 2026

Tecnología

Cuenta regresiva para el fenómeno astronómico que iluminará el cielo este 3 de marzo y será visible en varios países

De acuerdo con la NASA, la fase total comenzó a las 6:04 a. m. (hora del Este, 11:04 UTC) y tuvo una duración aproximada de una hora.

El próximo eclipse lunar será el 28 de agosto de 2026.
El próximo eclipse lunar será el 28 de agosto de 2026. Foto: Hindustan Times via Getty Images

Así las cosas, se convirtió en la oportunidad perfecta para los aficionados y amantes de este tipo de eventos celestiales. A diferencia de un eclipse solar, que puede resultar más delicado para la salud visual, en esta ocasión no fue necesario utilizar equipos especiales como gafas o telescopios para disfrutar del fenómeno.

Por otro lado, para quienes no tuvieron la posibilidad de observar el eclipse en esta oportunidad, se prevé que el próximo ocurra el 28 de agosto; sin embargo, se estima que será únicamente de manera parcial.

Más de Tecnología

El descubrimiento de Akarotaxis gouldae evidencia que, pese a los avances tecnológicos, el océano —especialmente el océano Austral— sigue siendo un territorio con amplias lagunas de conocimiento.

Científicos no salen del asombro tras descubrir bajo la Antártida una nueva criatura marina que permaneció oculta durante años

El aire acondicionado, puede consumir hasta 45 kWh de energía por día, si se mantiene encendido durante aproximadamente 9 horas.

El botón del aire acondicionado que nunca debe olvidar oprimir antes de usarlo para enfriar más rápido sin gastar más energía

OpenAI busca mejorar la experiencia del usuario con actualizaciones y nuevas funciones.

Las polémicas razones detrás de la campaña ‘QuitGPT’ que fomenta la cancelación de suscripciones a ChatGPT

A diferencia de un eclipse solar, no requiere protección visual especial.

¿Por qué la Luna se volverá roja este 3 de marzo?

La freidora de aire es un electrodoméstico que puede tener un alto consumo de energía si no se usa correctamente.

No haga esto mientras usa la air fryer porque podría aumentar significativamente el consumo de energía en su casa

Bill Gates ha advertido sobre la inminente revolución laboral impulsada por la inteligencia artificial, identificando tres profesiones que, según él, permanecerán vigentes a pesar de los avances tecnológicos.

¿Se extinguirán los hombres? Científicos alertan sobre un problema inmediato asociado al envejecimiento

Durante el mes de marzo se presenta la lluvia de meteoros Gamma Nórmidas (GNO).

Un espectáculo de luces iluminará el cielo en la segunda semana de marzo: fecha y claves para no perderse este evento astronómico

Ola rompiendo en la orilla de la playa.

Temperaturas anómalas en el Atlántico: una amenaza sin precedentes que podría agravarse de forma inminente

El iPhone 17e amplía la familia 17 con más capacidad y mejor precio.

El iPhone 17e llega con mejoras en rendimiento y conectividad: estas son las características y el precio del nuevo modelo de Apple

Noticias Destacadas