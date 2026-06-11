Fin del misterio del déjà vu: estudio científico revela por qué el cerebro genera esta extraña sensación

Los denominados ‘déjà vu’ ha despertado la curiosidad durante décadas tanto de la comunidad científica como de las personas. Esta extraña sensación de estar viviendo una situación que ya ocurrió anteriormente continúa siendo uno de los fenómenos más intrigantes asociados a la memoria humana y a una experiencia del tiempo.

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Frente a esto, una investigación liderada por el Dr. Akira O’Connor, especialista en memoria de la Universidad de St Andrews, en Escocia, reveló nuevas pistas que ayudarían a comprender mejor por qué se produce esta vivencia tan particular.

El estudio sugiere que el ‘déjà vu’ podría estar relacionado con un conflicto interno en los mecanismos de la memoria, en el que el cerebro genera una señal de familiaridad sin lograr identificar con precisión su origen. Para comprobar esta hipótesis, los investigadores diseñaron un experimento específico que permitió provocar de manera artificial esta sensación en un entorno controlado.

DEJA VU / Blue background concept (Click for more) Foto: Getty Images/iStockphoto

Como resultado, muchos voluntarios desarrollaron un falso recuerdo. A pesar de que la palabra clave no había sido presentada, varios participantes afirmaron con convicción haberla visto previamente dentro de una lista. Este fenómeno evidenció cómo la mente puede generar sensaciones de familiaridad sin una base real en la experiencia directa.

Además, los investigadores denominaron a estas palabras ausentes como “señuelos críticos resueltos”. Se trata de términos que, aunque nunca aparecen de forma explícita, resultan familiares para el cerebro debido al contexto en el que se presentan las palabras relacionadas. Este hallazgo deja en evidencia ciertas distorsiones de la memoria.

Este fenómeno evidenció cómo la mente puede generar sensaciones de familiaridad sin una base real en la experiencia directa. Foto: Getty Images

Según los autores del estudio, este hallazgo refuerza la idea de que el ‘déjà vu’ podría ser una señal generada por el cerebro cuando detecta una contradicción entre distintas informaciones almacenadas en la memoria. En lugar de tratarse de un recuerdo real recuperado del pasado, se interpretaría como un mecanismo de comprobación que alerta de que algo no encaja completamente en la experiencia presente.

Las resonancias magnéticas realizadas durante el experimento respaldaron esta hipótesis, al mostrar actividad en las áreas cerebrales vinculadas con el control y la supervisión de la memoria. Estas regiones permanecían activas en los momentos en que se producía el conflicto cognitivo, sugiriendo que el cerebro está monitoreando constantemente la coherencia de la información que procesa.

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Aun así, los expertos señalan que el hallazgo presenta limitaciones y que aún queda mucho por investigar para comprender plenamente este fenómeno. Sin embargo, los resultados apuntan a que el ‘déjà vu’ estaría menos relacionado con recuerdos ocultos y más con la forma en que el cerebro verifica y organiza la información de manera continua.