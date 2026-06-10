La ciencia revela la razón por la que no debería tomar café después de esta hora si quiere descansar mejor

Uno de los hábitos que forma parte de la rutina diaria de millones de personas es el consumo de café. Sin embargo, diversos estudios han demostrado que la cafeína, el principal compuesto estimulante de esta bebida, puede permanecer activa en el organismo durante varias horas después de ser ingerida.

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Por esta razón, consumir café en horas cercanas a la noche podría dificultar la conciliación del sueño, ya que mantiene al cerebro en un estado de alerta que retrasa los procesos naturales de relajación necesarios para lograr un descanso adecuado.

Los expertos advierten que, aunque la sensibilidad a la cafeína varía de una persona a otra, es importante mantener hábitos de consumo responsables. Una solución a ello es reducir la ingesta de café durante la tarde y la noche para contribuir a un descanso más profundo y continuo, favoreciendo la recuperación física y mental.

Consumir café en horas cercanas a la noche podría dificultar la conciliación del sueño. Foto: Getty Images

La explicación de este fenómeno se encuentra en el funcionamiento natural del cerebro. Según la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, durante las horas en que una persona permanece despierta se acumula una molécula llamada adenosina, la cual “se une a receptores específicos en el cerebro y produce la sensación de somnolencia necesaria para dormir” al final del día.

Sin embargo, la cafeína tiene una estructura química muy similar a la de esta sustancia, lo que le permite ocupar sus receptores en el cerebro y bloquear temporalmente sus efectos. Como resultado, la sensación de somnolencia disminuye, el estado de alerta se prolonga y el proceso natural que favorece el descanso puede verse alterado.

Las bebidas con cafeína ayudan a estar despierto, pero no se recomienda consumirlas en exceso. Foto. Gettyimages. Foto: Foto. Gettyimages.

Cuando una persona consume una taza de café, la cafeína llega al cerebro y se adhiere a determinados receptores, impidiendo que el organismo reconozca adecuadamente las señales de cansancio acumuladas durante el día.

Según la Academia Americana de Medicina del Sueño (AASM), este mecanismo bloquea temporalmente la percepción de la fatiga y retrasa la llegada de las fases más profundas del sueño. Como consecuencia, el individuo puede sentirse despierto y con mayor energía durante más tiempo, aunque en realidad su cuerpo necesite descansar, lo que puede afectar la calidad del sueño y la recuperación nocturna.

La cafeína hace parte del día a día de muchas personas en todo el mundo. Foto: Getty Images. Foto: Getty Images

¿Cuál es la hora más recomendable para tomar la última taza de café del día?

De acuerdo con datos clínicos divulgados por la Fundación Nacional del Sueño de Estados Unidos (NSF), la vida media de esta sustancia se sitúa entre cinco y siete horas en un adulto sano, lo que implica que una cantidad significativa de cafeína sigue presente en el torrente sanguíneo varias horas después de ingerir una taza de café.

Por ello, el consumo durante la tarde podría influir en la capacidad para conciliar el sueño y afectar la calidad del descanso nocturno, incluso cuando la persona no percibe efectos estimulantes evidentes.

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A partir de los hallazgos científicos sobre el efecto de la cafeína en el organismo, diversas instituciones como la Clínica Mayo aconsejan evitar el consumo de bebidas estimulantes al menos seis horas antes de la hora habitual de descanso, con el fin de disminuir la probabilidad de que la sustancia interfiera con los procesos naturales que favorecen el sueño.

Es decir, si una persona planea acostarse a las once de la noche, debería procurar que su última taza de café sea antes de las cinco de la tarde. Este margen de tiempo permite que el organismo metabolice una parte importante de la cafeína y ayuda a que el cerebro retome gradualmente los mecanismos biológicos asociados con la somnolencia, favoreciendo así un descanso más profundo y reparador durante la noche.