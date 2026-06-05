El sorprendente hallazgo que hicieron los científicos en un robot que permaneció abandonado en la Luna durante casi 40 años

Casi 40 años después de que se perdiera toda comunicación con él, el vehículo lunar soviético Lunokhod 1 volvió a convertirse en objeto de interés para los científicos. Aunque dejó de operar en 1971 y permaneció abandonado sobre la superficie de la Luna, un equipo de investigadores logró ubicarlo nuevamente en 2010.

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El explorador robótico había llegado al satélite natural el 17 de noviembre de 1970, transportado por la misión Luna 17. Su aterrizaje tuvo lugar en la región conocida como Mare Imbrium, una extensa llanura basáltica que forma parte de la cara visible de la Luna. Gracias a este logro, la Unión Soviética marcó un hito al poner en funcionamiento el primer vehículo controlado a distancia sobre un cuerpo celeste diferente a la Tierra.

Diseñado para la exploración científica, el Lunokhod 1 contaba con ocho ruedas motrices, sistemas de captura de imágenes y diversos instrumentos para analizar el terreno lunar. Además, incorporaba un reflector láser desarrollado por expertos franceses, elemento clave para su redescubrimiento décadas más tarde.

A pesar de que su misión estaba prevista para durar solo unos meses, el rover recorrió más de 10 kilómetros y superó ampliamente las expectativas de sus creadores. La misión concluyó el 4 de octubre de 1971, fecha en la que se perdió toda comunicación con el explorador debido a las rigurosas condiciones en la Luna.

¿Por qué se ha vuelto tan importante?

Años después de que se perdiera toda comunicación con el Lunokhod 1, un grupo de científicos logró determinar con precisión el lugar donde el vehículo había permanecido inmóvil. Este hallazgo permitió recuperar información valiosa sobre uno de los proyectos de exploración lunar más importantes de la era soviética.

Lunokhod 1, el primer robot de control remoto que llegó a un campo extraterrestre en los años setenta. Foto: Gamma-Keystone via Getty Images

Una vez identificada su ubicación exacta, especialistas del Observatorio Apache Point, ubicado en el estado de Nuevo México, pusieron en marcha una prueba ambiciosa. El objetivo consistía en enviar pulsos de luz láser desde la Tierra hasta el reflector instalado en el rover para verificar si el dispositivo seguía siendo capaz de interactuar con las señales recibidas.

Los resultados sorprendieron a la comunidad científica. Contra todo pronóstico, el reflector respondió con una intensidad notablemente alta, demostrando que continuaba operativo tras décadas de exposición al ambiente lunar. De hecho, la señal reflejada resultó considerablemente más potente que la obtenida mediante el reflector instalado en el Lunokhod 2, una misión posterior desarrollada por la Unión Soviética.

El objetivo consistía en enviar pulsos de luz láser desde la Tierra hasta el reflector instalado en el rover. Foto: Getty Images

Este instrumento forma parte de una técnica científica conocida como medición láser lunar, utilizada para determinar con gran exactitud la distancia que separa a la Tierra de su satélite natural. Gracias a este método, los investigadores pueden realizar cálculos extremadamente precisos sobre los movimientos y variaciones orbitales de la Luna.

El procedimiento consiste en proyectar un haz láser desde un observatorio terrestre hacia la superficie lunar. Cuando la luz alcanza el reflector, rebota y regresa al punto de origen. Al calcular el tiempo exacto empleado en ese recorrido de ida y vuelta, los científicos pueden detectar modificaciones mínimas en la distancia entre ambos cuerpos celestes.

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Las observaciones obtenidas mediante esta tecnología han permitido descubrir fenómenos relevantes, como el lento alejamiento de la Luna respecto a la Tierra. Los datos recopilados indican que el satélite natural incrementa su distancia aproximadamente 3,8 centímetros cada año, un proceso que ocurre de manera constante desde hace millones de años.

Aunque el Lunokhod 1 permanece inmóvil sobre el Mare Imbrium y nunca volverá a desplazarse por la superficie lunar, una parte de su tecnología sigue prestando servicio a la ciencia. Su reflector continúa devolviendo señales enviadas desde la Tierra, resistiendo condiciones extremas.