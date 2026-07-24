La NASA “capturó” un objeto espacial que guarda secretos de hace miles de millones de años sobre el origen de la Tierra

En un estudio publicado en la revista científica Science, un equipo de investigadores encabezado por la científica planetaria Simone Marchi, del Instituto de Investigación del Sudoeste (SwRI), hizo un análisis que podría aportar información clave para comprender los procesos que dieron origen a la Tierra.

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Se trata del asteroide 52246 Donaldjohanson (DJ), un objeto que, según los científicos, conserva características primitivas con información clave para reconstruir las primeras etapas de formación del sistema solar.

Este asteroide fue nombrado en honor al paleoantropólogo que descubrió en 1974 el famoso fósil Lucy, considerado uno de los hallazgos más importantes para entender la evolución humana en Etiopía. Como homenaje a ese descubrimiento, la misión de la NASA encargada de aproximarse al asteroide también recibió el nombre de Lucy.

DJ se encuentra en la región interior del cinturón principal de asteroides, ubicada entre las órbitas de Marte y Júpiter. Su llamativa forma bilobulada, similar a dos cuerpos unidos, es el resultado de una compleja historia de formación.

Este asteroide fue nombrado en honor al paleoantropólogo que descubrió en 1974 el famoso fósil Lucy. Foto: Getty Images/iStockphoto

De acuerdo con los investigadores, hace aproximadamente 155 millones de años un impacto de gran magnitud fragmentó el asteroide del que formaba parte, dando origen a la denominada “familia de asteroides Erigone”.

La misión Lucy sobrevoló Donaldjohanson en abril de 2025, obteniendo información detallada sobre su superficie y composición. Tras examinar los datos recopilados, los científicos concluyeron que se trata de un asteroide relativamente primitivo, con presencia de filosilicatos ricos en hierro, minerales que suelen formarse en ambientes donde existió agua líquida.

Origen de la Tierra. Foto: DW

Además, los investigadores plantean que la presencia de minerales asociados al agua en 52246 Donaldjohanson (DJ) sugiere que este asteroide no se formó en el lugar donde se encuentra actualmente. Una de las principales hipótesis indica que habría surgido en una región mucho más alejada del Sol, posiblemente en el borde exterior del cinturón principal de asteroides o incluso más lejos.

Con el paso del tiempo, las perturbaciones gravitacionales ejercidas por planetas gigantes como Júpiter habrían modificado su trayectoria hasta llevarlo a su órbita actual.

Una de las principales hipótesis indica que habría surgido en una región mucho más alejada del Sol. Foto: Getty Images/iStockphoto

Los estudios espectroscópicos también revelan que el asteroide solo experimentó una alteración parcial por la acción del agua y que su proceso de formación se interrumpió antes de completarse.

Los científicos consideran que esto pudo ocurrir porque el objeto se formó más tarde que otros cuerpos del sistema solar, cuando gran parte de los isótopos radiactivos que generaban el calor necesario para fundir el hielo ya se habían desintegrado.

Otra posibilidad es que la región donde se originó contara desde el principio con una cantidad limitada de agua, lo que restringió su evolución geológica.

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Tras completar el sobrevuelo del asteroide 52246 Donaldjohanson (DJ), la nave espacial Lucy continuará su misión con destino a los llamados asteroides troyanos, un grupo de objetos que comparten la órbita de Júpiter alrededor del Sol.

El primero de estos objetivos será 3548 Eurybates, un asteroide que presenta características espectrales y una composición consideradas similares a las observadas en Donaldjohanson.

Los científicos confían en que el estudio de estos cuerpos permita ampliar el conocimiento sobre los materiales que dieron origen al sistema solar. La información recopilada por la misión podría aportar nuevas evidencias sobre los procesos que llevaron a la formación de la Tierra.