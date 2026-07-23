Preocupante mensaje de la NASA: estos son los lugares que no serán habitables en 25 años

La crisis climática ha dejado de ser una proyección a futuro para convertirse en una realidad que amenaza la permanencia del ser humano en diversas regiones del planeta. Investigaciones recientes apoyadas por la NASA han identificado que el incremento combinado del calor y la humedad está alcanzando niveles que el cuerpo humano simplemente no puede resistir.

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El umbral de la supervivencia: la temperatura de bulbo húmedo

Para comprender esta amenaza, es necesario hablar de la temperatura de bulbo húmedo. A diferencia del termómetro convencional que mide solo el calor del aire, este indicador mide qué tan bien puede enfriarse un objeto mediante la evaporación de agua. En términos sencillos, simula la capacidad del ser humano para regular su temperatura a través del sudor.

El riesgo aumenta cuando el sudor deja de ser suficiente para enfriar el organismo. Foto: DW

Cuando la humedad es muy alta, el sudor no se evapora, y el cuerpo pierde su principal mecanismo de enfriamiento.

Colin Raymond, del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, advierte sobre un límite crítico: “Una vez que la temperatura de bulbo húmedo supera los 35 grados Celsius (95 grados Fahrenheit), ninguna cantidad de sudor u otro comportamiento adaptativo es suficiente para bajar el cuerpo a una temperatura de funcionamiento segura”.

Las regiones que enfrentarán condiciones críticas en 2050

El panorama para las próximas décadas es alarmante. Según los modelos climáticos, existen zonas geográficas específicas que, para mediados de este siglo, podrían experimentar con frecuencia estos niveles letales de calor y humedad. Los puntos identificados por la NASA como los más vulnerables hacia el año 2050 incluyen:

El sur de Asia.

El Golfo Pérsico.

El Mar Rojo.

Posteriormente, hacia el año 2070, se espera que estas condiciones se extiendan al este de China, partes del sudeste asiático y regiones de Brasil. Incluso en los Estados Unidos, estados del medio oeste como Arkansas, Missouri e Iowa podrían alcanzar estos límites críticos en los próximos 50 años.

El impacto devastador en el organismo

No se trata solo de una sensación de incomodidad; es una falla sistémica del cuerpo. Cuando la temperatura ambiental se acerca a la temperatura interna del ser humano, el corazón se somete a un estrés extremo y los órganos comienzan a sufrir por la falta de flujo sanguíneo, ya que el cuerpo intenta desesperadamente enviar la sangre hacia la piel para liberar calor.

El organismo pierde la capacidad de soportar el calor cuando la humedad es muy alta. Foto: Getty Images

Raymond enfatiza que en ambientes extremadamente húmedos, la actividad física se vuelve imposible: “En regiones húmedas, una vez que se alcanzan temperaturas de bulbo húmedo de 34 a 36 grados Celsius, no importa lo que se esté haciendo. No se puede sobrevivir por periodos prolongados”.

Un fenómeno en aceleración

Los datos son claros: las situaciones de estrés térmico extremo se han más de duplicado en los últimos 40 años. Aunque anteriormente estos eventos eran breves y aislados en lugares como Pakistán o el Golfo Pérsico, la tendencia indica que serán cada vez más frecuentes y duraderos, transformando lugares hoy densamente poblados en zonas donde la vida humana al aire libre será inviable.