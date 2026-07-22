Cómo combatir el ciberacoso infantil: Carina Murcia Yela, ministra TIC, reveló alcances del nuevo plan

El Gobierno Nacional ha puesto en marcha una estrategia integral para transformar el internet en un espacio de bienestar para los menores de edad. Esta iniciativa surge de la necesidad de proteger a los niños, niñas y adolescentes en los lugares donde pasan gran parte de su tiempo: las plataformas digitales, donde estudian, juegan y socializan.

¿Adiós a las redes sociales para los menores de 16 años? Radican nuevo proyecto de ley en Colombia

Ante este panorama, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) diseñó una hoja de ruta que busca mitigar las amenazas presentes en la red.

Un compromiso colectivo por la seguridad digital

La base de esta estrategia es el Decreto 769 de 2026, el cual no es un esfuerzo aislado, sino el resultado de un trabajo minucioso de varios meses.

Según explicó la ministra Carina Murcia Yela, “desde el Ministerio TIC damos un paso muy importante para Colombia con la expedición del decreto 0769 del 2026 que promueve y garantiza entornos digitales sanos y seguros para nuestras niñas, niños y adolescentes”.

Este plan busca que, no solo el Estado, sino todas las partes interesadas, desde empresas hasta familias, se involucren en la seguridad de los menores.

La ministra enfatizó: “Con esta medida dejamos una hoja de ruta para que todos los sectores de la sociedad se comprometan en la protección de nuestros menores de edad en los entornos digitales”.

Entendiendo las amenazas: riesgos y violencias

Para proteger a los menores, es fundamental identificar qué sucede en la red. Los expertos definen los riesgos en línea como situaciones que pueden vulnerar la privacidad, la salud o los derechos de los jóvenes al usar dispositivos o redes sociales.

Cuando estos riesgos se concretan y causan un daño real mediante agresiones o engaños, se habla de violencia digital.

Entre las problemáticas más comunes que busca atacar este plan se encuentran:

Ciberacoso: Se refiere a las burlas, insultos o persecuciones persistentes a través de chats y redes.

Se refiere a las burlas, insultos o persecuciones persistentes a través de chats y redes. Captación digital: Consiste en tácticas de engaño para ganar la confianza de un menor con fines malintencionados.

Consiste en tácticas de engaño para ganar la confianza de un menor con fines malintencionados. Suplantación de identidad: Ocurre cuando se usa la información de un niño para hacerse pasar por él.

Ocurre cuando se usa la información de un niño para hacerse pasar por él. Vulneración de datos: Es el uso indebido de fotos o ubicaciones privadas de los menores.

Francia sorprendió con la aprobación de una ley sobre las redes sociales y los menores: “Se te cerrará la cuenta”

Acción coordinada y alfabetización

El decreto establece un sistema donde diversas instituciones trabajan de la mano bajo la coordinación del MinTIC. Entidades como el ICBF, el Ministerio de Educación, la Fiscalía y el Ministerio de Defensa participan activamente para responder a riesgos como la explotación sexual en línea y el acceso a contenidos inadecuados.

Carina Murcia Yela destacó que el plan promueve una navegación segura y responsable. Foto: Getty Images

La ministra Murcia Yela destacó que el decreto “impulsa la alfabetización digital, promueve hábitos seguros de navegación y pone en marcha un sistema integral de monitoreo, evaluación y desarrollo tecnológico”.

La alfabetización digital se entiende aquí no solo como saber usar la tecnología, sino cómo aprender a navegarla de forma responsable, reconociendo señales de alerta y protegiendo la información personal.

La prevención como la mejor defensa

El objetivo final es crear una cultura de cuidado. Se busca que las plataformas digitales sean seguras desde su diseño y que existan rutas claras de atención para cuando se presente un problema. El Ministerio ya cuenta con antecedentes positivos como el programa Ciberpaz, que ha tenido presencia en 805 municipios.

Con este nuevo marco legal, Colombia busca que el internet siga siendo una ventana de oportunidades para aprender y crear, pero siempre bajo un esquema de acompañamiento y protección que blinde a la infancia de las violencias digitales.