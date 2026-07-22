Chiqui Tapia, hombre clave del fútbol argentino, ¿bajo la mira del FBI? Comunicado oficial de la AFA

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) desmintió que su presidente, Claudio Tapia, y otras autoridades del organismo, hayan sido citados a declarar ante tribunales de Estados Unidos o retenidos por el FBI, según versiones difundidas por medios de prensa locales.

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Admitió, sin embargo, que una tercera persona, cuya identidad no fue revelada, fue convocada y se le solicitaron sus comunicaciones con funcionarios de la AFA en el aeropuerto de Nueva York.

“Es absolutamente falso afirmar que Claudio Tapia o Pablo Toviggino (tesorero) hayan sido citados a declarar por la justicia de los Estados Unidos”, señaló la AFA en un comunicado que contradice las versiones publicadas en la prensa local en Argentina.

AFA - Claudio Tapia Foto: AFP

La federación dijo que la citación del tribunal estadounidense se encuentra dirigida a un tercero que no identificó y a quien se le requiere presentar “documentación y comunicaciones vinculadas con distintas personas, entre ellas autoridades” de la AFA.

Tapia, retenido por el FBI, según la prensa argentina

Diversos medios de prensa argentinos indicaron a primera hora de este 22 de julio que agentes del FBI habían retenido a Tapia y a otros funcionarios en Nueva York, cuando se disponían a abordar un avión junto con la Selección Argentina tras la derrota ante España en la final del Mundial 2026. Les habían solicitado entregar sus teléfonos y otros dispositivos.

La AFA señaló que “resulta falso sostener que les hayan sido incautados teléfonos celulares o cualquier otro dispositivo electrónico”. Consultado por la Agencia AFP, el FBI declinó hacer comentarios con respecto a una eventual investigación.

La justicia estadounidense investiga a Tapia

El diario argentino La Nación informó en mayo pasado que el Departamento de Justicia de Estados Unidos había iniciado investigaciones por movimientos de dinero en cuentas en el estado de Florida y en Washington vinculadas a empresas cercanas a la AFA.

Por si fuera poco, en Argentina, en marzo pasado, un juez acusó formalmente a la entidad, al Chiqui Tapia y a otros directivos por evasión fiscal, una imputación que coincidió con denuncias del órgano futbolístico contra el gobierno de Javier Milei, al que señala de promover una persecución judicial en su contra.

Por esa causa, la justicia le impuso a Tapia un embargo por unos 250 mil dólares y limitó sus salidas del país, aunque lo dejó viajar al Mundial 2026, donde Argentina defendía el título ganado en Catar 2022 y perdió la final 1-0 en Nueva York con España.

La justicia argentina también investiga la compra de una propiedad avaluada en unos 17 millones de dólares bajo la sospecha que pertenece al tesorero de la AFA y fue adquirida con testaferros.