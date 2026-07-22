“Triunfó el fútbol limpio, el respeto, la humildad”: Salud Hernández-Mora tras el título de España en la final del Mundial 2026

“Han pasado unos días, pero seguimos celebrando. Triunfó el fútbol limpio, el respeto, la humildad, el compañerismo, el juego en equipo. Perdió el fútbol sucio, la corrupción, la soberbia, la vanidad, el todo vale. España dio un ejemplo de deportividad, dentro y fuera de la cancha. Mereció ganar de principio a fin y no solo por un juego infinitamente superior“, opinó la periodista Salud Hernández-Mora, luego del triunfo de España 1-0 ante Argentina, el pasado domingo 19 de julio, en la final del Mundial disputada en el MetLife Stadium, en Nueva York.

Desde LaLiga lanzan durísimo señalamiento contra la Fifa tras el título mundial de España: “Sistema viciado”

Además, Hernández también celebró la madurez en la cancha por parte de los jugadores españoles, quienes dominaron de principio a fin el encuentro.

“También por madurez, por no dejarse provocar, por ser conscientes de que el árbitro ayudaría a su rival y ellos tendrían que seguir intentándolo, sin protestar, como cuando anularon el gol a Iñaki Williams sin razón alguna. Solo para que perdieran. Tuvieron que meter tres goles para ganar 1-0″, destacó.

La periodista también cuestionó la actitud de los argentinos en medio del partido, lejos del fútbol limpio, a tal punto que Enzo Fernández vio la roja por una fuerte entrada a destiempo contra el español Pau Cubarsí.

La agresión de Leandro Paredes a Gavi, futbolista de España. Foto: Getty Images.

Y ni qué decir de la actitud que tomaron los argentinos al finalizar el partido y en medio de la premiación. No estuvieron frente a España cuando le entregaron la Copa, algo que no había pasado en los mundiales anteriores. Por el contrario, les dieron la espalda y se fueron para la tribuna donde estaban los hinchas gauchos.

Gavi se pronunció por golpiza que le dio Leandro Paredes al acabar el Mundial 2026: fue certero

“Argentina fue la otra cara de la moneda. Una absoluta vergüenza. Dieron patadas y empujones a mansalva sin venir a cuento. Seguros de que el árbitro todo se lo consentiría y los españoles caerían en la provocación. Y aún peor que jugar mal, que no tirar al arco ni una sola vez en 90 minutos a pesar de la excelente delantera que tienen, fue su bochornoso comportamiento posterior, impropio de una selección que luce tres estrellas encima del escudo“, recalcó Hernández.