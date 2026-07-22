Fifa anunció el 11 ideal del Mundial 2026: varias sorpresas causan revuelo

Este miércoles, 22 de julio, Fifa publicó en su web oficial el once ideal del Mundial 2026. Los aficionados de todo el mundo tuvieron la oportunidad de votar por sus jugadores favoritos, aunque el resultado final desató polémicas.

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¿Dónde quedaron Pau Cubarsí y Aymeric Laporte? Resulta que desde que se abrieron los votaciones para los aficionados, ninguno de los dos centrales de la selección de España, campeona del mundo, entraron como candidatos en su posición.

Pau Cubarsi y Aymeric Laporte, centrales de lujo en el campeonato de España en el Mundial 2026. Foto: Getty Images

Sorpresa total, pues Cubarsí fue elegido como el mejor jugador joven de la competencia. Caso contrario, Rodri, Balón de Oro de esta Copa del Mundo, sí integra el onceno ideal.

¿Hubo algún colombiano en el once ideal del Mundial? Es una pregunta tendencia en redes sociales, tomando en cuenta a futbolistas como Gustavo Puerta que tuvieron un desempeño destacado. Sin embargo, la respuesta es no.

Once ideal del Mundial 2026, publicado por Fifa

Portero: Vozinha (Cabo Verde)

Defensas: Pedro Antonio Porro Sauceda (Español), Lisandro Martínez (Argentina), Dayot Upamecano (Francia), Marc Cucurella (España).

Mediocampistas: Rodri (España), Michael Olise (Francia), Jude Bellingham (Inglaterra).

Delanteros: Lionel Messi (Argentina), Kylian Mbappé (Francia), Erling Haaland (Noruega).

Your FIFA Dream XI is here ⭐



Your favourite players, chosen by fans around the world. This is the FIFA Dream XI powered by @aramco#FIFAWorldCup #DreamXI — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 22, 2026

¿Cuáles son las últimas noticias sobre Lionel Messi?

El capitán de Argentina, Lionel Messi, llegó a su país para descansar con su familia en Rosario, su ciudad natal, luego de haber perdido frente a España la final de la Copa del Mundo 2026, confirmaron fuentes provinciales a la AFP.

El ídolo argentino del fútbol arribó al aeropuerto de Rosario en un vuelo privado alrededor de las 06H30 (09H30 GMT), el pasado martes 21 de julio, junto a su esposa Antonella y sus tres hijos, informó una fuente del gobierno de la provincia de Santa Fe que pidió anonimato.

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El medio deportivo ESPN publicó un video donde se puede ver al Messi en una camioneta gris entrando al barrio cerrado en la ciudad periférica de Funes donde tiene su casa y habitualmente se aloja cuando viaja a Rosario.

Parte del seleccionado arribó junto al entrenador Lionel Scaloni y el equipo técnico el lunes de noche a Buenos Aires, donde fueron recibidos por miles de aficionados con vítores, cantos, lágrimas y banderas albicelestes. El resto viajó directamente a otras ciudades para integrarse a sus respectivos clubes.

Messi cedió la corona que había conquistado en Catar 2022 el último día del Mundial, luego de la que para muchos fue la mejor actuación individual en la historia de la competición.

*Con información de AFP