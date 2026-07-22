Inter Miami de Lionel Messi anunció este miércoles 22 de julio la llegada del veterano mediocampista brasileño Casemiro, en un fichaje por el que la liga norteamericana (MLS) abrió una investigación.

Casemiro, de 34 años, llega libre después de terminar su etapa en el Manchester United. Se comprometió con el Inter por lo que queda de la temporada 2026 y la campaña acortada de 2027, con opción a renovar por dos años más, detalló la franquicia en un comunicado.

Coincidiendo con este anuncio, la MLS reportó también que está revisando una acusación de “manipulación” contra el Inter Miami por el fichaje del brasileño, ganador de cinco títulos de la Liga de Campeones con el Real Madrid.

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Casemiro “es un ganador que ha logrado muchísimo en el fútbol y, después de una carrera tan extraordinaria con el Real Madrid y el Manchester United, me alegra enormemente que haya decidido hacer de Miami su nuevo hogar”, expresó David Beckham, copropietario del Inter.

Miami, vigente campeón de la MLS, reanuda actividades este miércoles frente al Chicago Fire de Robert Lewandowski después del parón de la liga por la celebración del Mundial, que Casemiro disputó con la selección de Brasil.

La llegada del mediocampista se esperaba desde hace semanas en el fútbol norteamericano, al que recientemente aterrizaron otros grandes nombres como el polaco Lewandowski y el francés Antoine Griezmann (Orlando City).

Casemiro vs. Leo Messi en medio de un Real Madrid contra Barcelona. Foto: Getty Images

Coincidiendo con el anuncio, sin embargo, llegó un inesperado comunicado de la MLS, que reportó la apertura de una investigación contra el Inter.

La liga “está revisando una acusación de manipulación contra el Inter Miami CF. La liga está recopilando toda la información relevante y se abstendrá de hacer más comentarios hasta que la revisión finalice”, señaló el texto.

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La investigación, de la que se desconocen más detalles, se desarrolla a pesar de que el Inter alcanzó un acuerdo para este fichaje con el LA Galaxy, que tenía la prioridad en la MLS para negociar con Casemiro.

Consultado sobre la investigación por la AFP, un vocero del Inter respondió: “Sin comentarios”.

La exitosa carrera de Casemiro

En el Real Madrid se convirtió en una pieza clave del histórico equipo dirigido por Zinedine Zidane. Con el club español conquistó cinco Uefa Champions League, tres títulos de LaLiga, tres Supercopas de España, tres Supercopas de Europa, cinco Mundiales de Clubes y una Copa del Rey, consolidándose como uno de los mejores volantes defensivos de su generación.

En 2022 fichó por el Manchester United, donde ganó la Copa de la Liga 2022-23 y la FA Cup 2023-24, aportando experiencia y liderazgo al conjunto inglés.

Casemiro conquistó cinco Uefa Champions League con el Real Madrid. Foto: Getty Images

Con la selección de Brasil, Casemiro ha disputado Mundiales y Copas América, conquistando la Copa América 2019. Su capacidad para recuperar balones, ordenar el mediocampo y aparecer en momentos decisivos lo ha convertido en un referente del fútbol brasileño y mundial.

Hace unos cuantos días estuvo con su nación en el Mundial 2026, que se entendió como el último en su carrera. En el Inter Miami, la idea es que culmine de la forma más exitosa posible la historia de ensueño del brasileño.

*Con información de AFP.