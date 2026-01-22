Deportes

Casemiro da golpe bajo a Manchester United: oficializan certera decisión en plena campaña

Por sorpresa tomó a los aficionados del club, así como a los del balompié mundial, la determinación del jugador y club para 2026.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

22 de enero de 2026, 6:19 p. m.
Manchester United hizo oficial el anuncio de Casemiro
Foto: Manchester United via Getty Imag

Manchester United dio por terminado el ciclo del brasileño Casemiro, una vez culmine la actual campaña de Premier League de Inglaterra. En un comunicado oficial, el histórico conjunto inglés avisó de la decisión a sus aficionados y al público en general.

“Casemiro dejará el Manchester United este verano, al expirar su contrato”, sentencian tras no darse un nuevo acuerdo entre las partes para un nuevo periodo juntos.

Del legado que dejaría el exjugador de Real Madrid, United lo recopiló así: “El legendario centrocampista ha disfrutado de cuatro temporadas en el club, jugando 146 partidos y marcando 21 goles hasta la fecha”.

Casemiro dejará Manchester United al término de la campaña actual.
Foto: Getty Images

A su vez, recuerdan lo que ofreció al conjunto rojo en el tiempo que ha estado: “Casemiro, un ganador en serie, fue presentado en Old Trafford en agosto de 2022 y rápidamente se convirtió en un favorito de los fanáticos debido a su naturaleza combativa y su capacidad para marcar goles en momentos cruciales”.

“El capitán brasileño jugó un papel fundamental para que el United ganara la Carabao Cup 2023, anotando de cabeza en una actuación colosal contra el Newcastle United. El jugador de 33 años también ganó la Emirates FA Cup en 2024″, destacan de los títulos logrados defendiendo el escudo de los Diablos Rojos.

Sorpresa en el Manchester United vs. Manchester City: el clásico sacudió la tabla de posiciones en la Premier League

En su despedida en plena temporada, el sudamericano profesó amor al conjunto en el que estuvo durante el último tiempo de su carrera profesional: “Llevaré al Manchester United conmigo toda mi vida.

“Desde el primer día que pisé este hermoso estadio, sentí la pasión de Old Trafford y el amor que ahora comparto con nuestros seguidores por este club especial”, siguió en medio de sus sentidas palabras.

Aunque ya sentenció su partida, a los aficionados les pidió el apoyo para lo que resta por jugar: “No es momento de decir adiós; hay muchos más recuerdos que crear durante los próximos cuatro meses”.

“Todavía tenemos mucho por lo que luchar juntos; mi enfoque, como siempre, será darlo todo para ayudar a nuestro club a tener éxito”, completó Casemiro.

A través de sus redes sociales personales, el brasileño también escribió unas palabras sentidas para Mancheste United: “Saber cuándo las etapas llegan a su fin. Saber cuándo decir adiós cuando sientes que serás recordado y respetado para siempre”.

“Cuatro meses para darlo todo por esta insignia y por nuestro objetivo. Respeto y cariño eterno para el Manchester United y su maravillosa afición. Por siempre Diablo Rojo”, agregó a lo puesto en X.

Futuro incierto

Con 33 años, y después de haberlo ganado todo en Europa junto al Real Madrid, es posible que, tras su complicada etapa en Manchester United, donde lidió con muchos problemas del equipo, Casemiro vaya a una liga menor como la estrella mundial que es.

La osada promesa de Neymar para el Mundial 2026: si lo logra, hará historia con Brasil

Arabia Saudita, Qatar o alguno de esos países donde las ganancias económicas son altas para jugadores de su talante sería su próximo destino. De momento se desconoce información al respecto y se esperaría que el siguiente reto temporal sea el Mundial de 2026 junto al seleccionado de Brasil.

