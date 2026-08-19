Rotura de ligamento en Liga BetPlay: Deportivo Cali confirmó parte y presentó el reemplazo

Desgracia para el Deportivo Cali que deberá afrontar el regreso de la Liga BetPlay 2026-II luego del terremoto con la baja de uno de sus jugadores.

De acuerdo a un reporte reciente emitido por el mismo club, Kalazán Suárez padeció una lesión de consideración durante una de las prácticas de la semana pasada. Tras los estudios se confirmó “rotura de ligamento”.

A través de un extenso comunicado el verdiblanco reveló la información a sus aficionados y público en general.

“Durante la jornada de entrenamiento del pasado viernes 14 de agosto, el jugador Kalazán Suárez sufrió un trauma indirecto en su rodilla izquierda, que le generó una importante limitación funcional”, relatan de lo ocurrido.

“Tras la valoración médica y la realización de los estudios e imágenes diagnósticas correspondientes, se confirmó una lesión del ligamento cruzado anterior (LCA)”, confirman el lastimoso parte médico.

Hasta la fecha la cirugía no se ha producido, pero ya hay tratamiento previsto para Suárez: “El jugador será valorado por el servicio de ortopedia y, posteriormente, será programado para la intervención quirúrgica correspondiente”.

Dicha baja para los de Rafael Dudamel los ha obligado a seguirse moviendo en el mercado aun cuando ya inició el Torneo Finalización.

Para fortuna de los azucareros los jugadores que han buscado traerles aceptaron la propuesta. El último en ser anunciado llegó directamente desde Argentina y cuenta con procesos en Selección Colombia Sub-20.

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Castillo Manyoma aterrizó en el Cali

En forma de préstamo, por un año, y con opción de compra, llegó en las últimas horas al Deportivo Cali el atacante Alexis Castillo Manyoma quien permanecía en Estudiantes de La Plata de Argentina.

Dicho talentoso de apenas 23 años ya cuenta con varias experiencias a nivel internacional, a pesar de su corta edad. Además de haber estado en el Pincha antes fue parte de Colorado Rapids de los Estados Unidos.

Alexis Manyoma, de Colorado Rapids durante la primera parte del 2026 Foto: MLS via Getty Images

“El extremo Alexis Castillo Manyoma firmó y oficialmente hace parte de nuestro plantel profesional masculino. Le deseamos muchos éxitos en esta etapa como jugador verdiblanco”, fue con el anuncio que los caleños el dieron la bienvenida.

Luego de este arribo al hacer el balance de las contrataciones del Deportivo Cali para el 2026-II hay que decir que fue de los mejores en reforzarse. Nombres como el de Nicolás Benedetti o Carlos Bacca le dan un salto de calidad al plantel que ya estaba.

De vuelta al ruedo

Aunque la emergencia por el terremoto no haya finalizado en Colombia, el fútbol también debe continuar para no afectar el negocio que esto representa.

Por varios días se estuvo aplazando el retorno del balompié, pero ya para esta semana se tiene previsto que se jueguen unos cuantos partidos de Liga, Copa, entre otras competencias organizadas por Dimayor.

Deportivo Cali celebrando en medio de su triunfo vs. Pasto en la Liga BetPlay 2026-II Foto: Cortesía del Deportivo Cali

Deportivo Cali estará jugando el próximo 23 de agosto contra Internacional de Bogotá desde las 6:10 de la tarde en el estadio ubicado en Palmaseca. Dicho juego será correspondiente a la fecha 6.

Aún está pendiente saber cómo se desarrollará la llave de Copa vs. Atlético Nacional. Inicialmente era una llave de ida y vuelta, pero ante la contingencia que se presentó se definiría que solo se juegue un partido de donde saldrá el próximo clasificado.